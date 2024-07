„Szó sincs róla” – Szalai Attila nem igazol Traboznba

„Szó sincs róla, hogy Szalai Attila a Trabzonsporhoz szerződne. Semmilyen alapja nincs a törökországi sajtóhíreknek. A védőt három évig élő szerződés köti a Hoffenheimnél, melyhez július 20-án kell visszatérnie és 21-én kezdi meg a nyári felkészülést” – tájékoztatta a német központú Rogon ügynökség a Nemzeti Sportot a 46-szoros válogatott védő ügyében.

Mint ismeretes, Szalai Attila tavaly nyáron szerződött a török Fenerbahcétól a német Hoffenheimhez, amely a télen kölcsönadta a Freiburgnak, de első németországi idényében a két klubnál összesen csak hét bajnokin szerepelt, így Törökországban állandó téma a sajtóban a lehetséges visszatérése. Eddig fővárosi kérőkkel boronálták össze, kedden pedig török források arról számoltak be, hogy a két évvel ezelőtti bajnok Trabzonspor szerződteti a magyar játékost, az Ajansspor már egyenesen arról írt, már orvosi vizsgálatra várják Trabzonba Szalait.



Ehhez képest azóta már a csapat vezetőedzője, Addullah Avci is arról nyilatkozott a milliyet.com-on, hogy Szalai Attila átigazolási ügye leállt. Valójában azonban be sem indult, mert németországi forrásaink szerint sem a Hoffenheimet, sem a védőt nem keresték meg a törökök.

Úgy tudjuk, egyelőre nem is aktuális Szalai kapcsán konkrét átigazolásról beszélni, meg kell várni, amíg elkezdi a felkészülést, utána dőlhet el, milyen szerepet szán neki az új idényben Pellegrino Matarazzo vezetőedző, mert ha lehetőséget kap a bizonyításra, akkor maradna a klubnál.