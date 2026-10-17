Nemzeti Sportrádió

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NB I: Nyíregyháza–Honvéd 0–0

Jó iramú meccsen győzött a Mezőkövesd a Kecskemét ellen

SZARKA DÉNESSZARKA DÉNES
2026.10.17. 12:51
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Reti Attila
Címkék
NB II KTE Kecskemét élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 10. forduló Mezőkövesd Zsóry Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 10. fordulójának szombat kora délutáni mérkőzésén a hetedik helyen álló Mezőkövesd Zsóry a csak rosszabb gólkülönbségével második Kecskeméti TE-t fogadta. A második félidő közepéig a vendégek többet támadtak, ám egy büntetővel, egy átlövéssel és egy kontrával mattolták őket a hazaiak a hajrában.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–KECSKEMÉTI TE 3–1 
Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Derdák Marcell (Georgiou Theodoros, Kulman Tamás)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Varjas, Vajda – Vörös (Csörgő, 78.), Rab Bence (Vincze, 64.), Ottucsák, Zachán (Csatári, 46.) – Kovács P. (Keresztes Z., 64.), Hajdú (Silling, 64.). Vezetőedző: Máté Péter
KECSKEMÉT: Ruisz – Szépe, Szilágyi Z., Szűcs Sz. – Kovács B., Haris, Eördögh (Berki, 46.), Göblyös, – Szabó B., Beke – Németh B. (Bányai, 58.) Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Kovács P. (61.), Vörös (77.), Silling (86.); Szépe (88.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző hét napban hazai pályán két 1–1-es döntetlent játszó Mezőkövesd Zsóry a legutóbbi két bajnokiját egy góllal megnyerő Kecskeméti TE ellen. 

 

NB II KTE Kecskemét élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 10. forduló Mezőkövesd Zsóry Mezőkövesd
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