Jó iramú meccsen győzött a Mezőkövesd a Kecskemét ellen

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–KECSKEMÉTI TE 3–1

Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Derdák Marcell (Georgiou Theodoros, Kulman Tamás)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Varjas, Vajda – Vörös (Csörgő, 78.), Rab Bence (Vincze, 64.), Ottucsák, Zachán (Csatári, 46.) – Kovács P. (Keresztes Z., 64.), Hajdú (Silling, 64.). Vezetőedző: Máté Péter

KECSKEMÉT: Ruisz – Szépe, Szilágyi Z., Szűcs Sz. – Kovács B., Haris, Eördögh (Berki, 46.), Göblyös, – Szabó B., Beke – Németh B. (Bányai, 58.) Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Kovács P. (61.), Vörös (77.), Silling (86.); Szépe (88.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző hét napban hazai pályán két 1–1-es döntetlent játszó Mezőkövesd Zsóry a legutóbbi két bajnokiját egy góllal megnyerő Kecskeméti TE ellen.