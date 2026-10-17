NB II: Remek kontráival nyert a Kozármisleny Nagykanizsán!

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

FC NAGYKANIZSA – HR RENT KOZÁRMISLENY 0–3

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 900 néző. Vezette: Sipos Tamás (Holpár Gergely, Tóth Csaba János)

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Kovács B., Horváth M. Garai Z. – Major M. (Lőrincz B. - a szünetben) Stefan (Lőrincz A., 70) – Zsolnai, Kapornai (Varga P., 82.) Szabó Máté (Helesh, 61.) – Borsos F (Varga D., 61.) Vezetőedző: Jeney Gyula

KOZÁRMISLENY: Lékai – Stumpf, Vajda R. (Debreceni Z. - a szünetben), Fehér Cs., Turi – Herczeg B., – Szűcs P (Jelena, 83.) Kocsis D., László K. (Molnár P., 83.) Kozics (Zamostny, 75.) – Geiger B (Kirchner, 62.). Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerző: Geiger (48.) László K (61.) Szűcs P. (68.)





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző három bajnokijából kettőt megnyerő újonc Nagykanizsa a mindössze egy győzelemmel továbbra is utolsó helyen álló Kozármisleny ellen.