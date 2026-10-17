Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Nyíregyháza–Honvéd 0–0

NB II: Remek kontráival nyert a Kozármisleny Nagykanizsán!

MIKÓ-BARÁTH GYÖRGYMIKÓ-BARÁTH GYÖRGY
2026.10.17. 12:55
null
Idénybeli negyedik győzelmére készül a piros-kék mezes, újonc Nagykanizsa (Fotó: DVTK, archív)
Címkék
NB II Nagykanizsa élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 10. forduló
A labdarúgó NB II 10. fordulójában a 12. helyéről várta az FC Nagykanizsa a sereghajtó Kozármislenyt. A találkozót jobban is kezdték a dél-zalaiak, de a második félidőben Márton Gábor együttese szinte hibátlanul használta ki a helyzeteit, így mindhárom pontot elvitte az újonctól.

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
FC NAGYKANIZSA HR RENT KOZÁRMISLENY 0–3

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 900 néző. Vezette: Sipos Tamás (Holpár Gergely, Tóth Csaba János)
NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Kovács B., Horváth M. Garai Z. – Major M. (Lőrincz B. - a szünetben) Stefan (Lőrincz A., 70) – Zsolnai, Kapornai (Varga P., 82.) Szabó Máté (Helesh, 61.) – Borsos F (Varga D., 61.)  Vezetőedző: Jeney Gyula
KOZÁRMISLENY: Lékai – Stumpf, Vajda R. (Debreceni Z. - a szünetben), Fehér Cs., Turi – Herczeg B., – Szűcs P (Jelena, 83.) Kocsis D., László K. (Molnár P., 83.) Kozics (Zamostny, 75.)   – Geiger B (Kirchner, 62.). Vezetőedző: Márton Gábor 

Gólszerző: Geiger (48.) László K (61.) Szűcs P. (68.)


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző három bajnokijából kettőt megnyerő újonc Nagykanizsa a mindössze egy győzelemmel továbbra is utolsó helyen álló Kozármisleny ellen. 

 

NB II Nagykanizsa élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 10. forduló
Legfrissebb hírek

Jó iramú meccsen győzött a Mezőkövesd a Kecskemét ellen

Labdarúgó NB II
2 órája

Komáromi bombagólja három pontot ért az MTK-nak, a Vasas emberelőnyben sem tudott egyenlíteni

Labdarúgó NB I
17 órája

Videoton: a város szeretné, ha még az idén új tulajdonosa lenne a futballcsapatnak

Labdarúgó NB II
23 órája

Zachariassen duplájával az FTC legyőzte a Viktoria Plzent, és százszázalékos maradt az El-ben

Európa-liga
2026.10.15. 22:53

Hiába Malen duplája, a Real Madrid a hajrában hét perc alatt három szögletből gólt szerezve nyert a Stadio Olimpicóban

Bajnokok Ligája
2026.10.14. 22:54

Barcola mesterhármast jegyzett, magyar játékosai nélkül 6–3-ra nyert a Liverpool a BL-ben

Bajnokok Ligája
2026.10.14. 20:38

Sokáig semmi, majd gólváltás a hajrában – ikszelt a Mezőkövesd és az Ajka

Labdarúgó NB II
2026.10.14. 18:59

Yamal-show és Barca-győzelem Sallai 20. BL-meccsén

Bajnokok Ligája
2026.10.13. 22:54