Osztályozó az NB II-be jutásért: kikapott, de feljutott a Tiszakécske

LABDARÚGÓ NB III

OSZTÁLYOZÓ AZ NB II-BE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

TISZAKÉCSKEI LC–CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR 0–2 (0–1)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 800 néző. Vezette: Jakab Árpád (Tóth II Vencel, Sinkovicz Dániel)

TISZAKÉCSKE: Engedi – Balázs B., Takács Zs., Csáki, Valencsik, Grünvald – Szekér Á. – Pataki , Kocsis D. (Pintér D., 79.), Sipos Z. (Zámbó, 67.) – Bányai (Takács T., 79.). Vezetőedző: Balogh Pál

MOSONMAGYARÓVÁR: Kovács B. – Simita, Czingráber, Deák I., Monda – Gáncs, Pongrácz, Kövesdi (Oláh, 89.), Illés D. – Gera Z., Szalka. Vezetőedző: Weitner Ádám

Gólszerző: Szalka (0–1) a 4., Gera Z. (0–2) az 55. percben

Kiállítva: Weitner (reklamálásért) a 76. percben

NB II-be jutott: a Tiszakécske, 3–2-es összesítéssel

MESTERMÉRLEG

Balogh Pál: – Tudtuk, hogy nem adja fel az Óvár. Jól is kezdett, gyorsan megszerezte a vezetést. Hiába játszott azonban fölényben, igazi helyzeteink nekünk voltak. Egy gólt kellett volna szereznünk, hogy nem sikerült, végig izgulnunk kellett. Minden jó, ha a vége jó, elértük célunkat, feljutottunk az NB II-be.

Weitner Ádám: – Jó meccset játszottunk, az odavágón buktuk el a feljutást. Most njulla kettőnél is volt még lehetőségünk, de egy tiszta tizenegyest nem kaptunk meg,. ami sorsdöntőnek bizonyult.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az NB II-be jutásért kiírt osztályozó egy héttel ezelőtti odavágóján jókora meglepetés született. Az előzetesen legerősebb harmadosztályú bajnoknak tartott Mosonmagyaróvár nemhogy nem tudott előnyt kicsikarni, súlyos, háromgólos vereséget szenvedett a Tiszakécskétől. Ezzel tulajdonképpen formalitássá tette a visszavágót.

Az első mérkőzésen megsérült Deák Istvánt és Gera Zalánt „összedrótozták” az orvosok, bizonyítva, hogy a vendégek nem feltartott kézzel érkeztek Tiszakécskére, ám Kitl Miklósra nem számíthatott a visszavágón az óváriak szakvezetője, Weitner Ádám. Ugyanakkor a hazaiak vezetőedzője, Balogh Pál legerősebbnek vélt tizenegyét küldhette ismét harcba. A kezdő sípszótól ott volt a pályán az együttes házi gólkirálya, Sipos Zoltán, a karmestere, Kocsis Dominik és a védelem vezére, Csáki Róbert is.

Ráijesztett vendéglátójára a Mosonmagyaróvár. Nem telt el öt perc a mérkőzésből, és Szalka Dominik mesteri emelésével máris csökkentette a hátrányt. A gól megfogta a hazaiakat, csaknem negyedórát kellett várni, míg először eljutottak ellenfelük kapujáig, Sipos Zoltán lövését szépen védte Kovács. Az első félidőben sokkal akaratosabbnak tűnt az Óvár, a hazaiak mintha elhitték volna, hogy már megvan a feljutás, túl kényelmesen futballoztak. Ennek ellenére egyenlíthettek volna, de Sipos Zoltán elhibázta ordító helyzetét.

A szünet után ordító ziccerrel folytatódott a mérkőzés, Takács Zsolt azonban az utolsó pillanatban még menteni tudott Szalka elől. A tűzzel játszott a hazai gárda, pláne azok után, hogy Gera Zalán 55. percben lőtt gyönyörű szabadrúgásgóljával egy gólra csökkentette csapata hátrányát, és még volt hátra bő fél óra. Ahogy teltek a percek, úgy lett egyre feszültebb a hangulat. Sok volt a tisztátalan szerelés, a reklamálás, a színészkedés, Jakab játékvezető pedig nem igazán állt a helyzet magaslatán. A hajrában a teljesen kitámadó vendégek mellett Zámbó remek egyéni alakítás után ziccerbe került, de nem találta el az üresen tátongó bal alsó sarkot. Öldöklő csata zajlott a sorsdöntő újabb gólért. Helyzet akadt mindkét oldalon, ám az eredmény már nem változott, így háromgólos előnyéből egyet megőrizve a Tiszakécske jutott fel az NB II-be. 0–2

Az első mérkőzésen

Credobus Mosonmagyaróvár–Tiszakécskei LC 0–3 (Sipos Z. 48., Bányai P. 55., Csáki 86.)