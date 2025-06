Nem lettünk sokkal okosabbak, a visszavágóra hagyta a döntést a Nagykanizsa és a Karcag

LABDARÚGÓ NB III

OSZTÁLYOZÓ AZ NB II-BE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

FC NAGYKANIZSA–KARCAGI SE 2–2 (2–1)

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 2000 néző. Vezette: Derdák Marcell (Becséri Gergely, Rózsa Dávid)

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Medgyesi M. (Godzsajev, 49.), Eckl, Szanyi, László D. – Terbe – Kovács T., Ekker (Szökrönyös, a szünetben), Szabó B. – Kovalovszki, Nagy K. (János N., 63.). Vezetőedző: Gabala Krisztián

KARCAG: Fedinisinec – Győri Á., Sághy, Caba (Ádám F., 41.), Fábián B. – Szűcs K. – Szakács (Tolnai, 83.), Györgye, Székely D. (Talpalló, 83.), Girsik Á. – Csörgő (Constantinescu, 68). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: László D. (8.), Nagy K. (37.), ill. Szakács (44.), Talpalló (87.)

MESTERMÉRLEG

Gabala Krisztián: – Nem szeretnék foglalkozni a játékvezetéssel, de visszanéztük, hogy a lesgól nem lesről esett... A meccs előtt elégedett lettem volna a döntetlennel, persze kétgólos vezetés után már nem vagyok az – összességében nagyon jó csapat ellen kiélezett meccsen ikszeltünk. Több rálátásunk van most már egymásra, így nagyon izgalmas visszavágó várható.

Varga Attila: – Egyben biztos voltam: mivel nagyon fiatal csapatom van, a meccs első része rá fog menni az izgalomra, pedig próbáltuk levenni a terhet a játékosokról. Nekünk a „birkózás” és a fejjáték nem az erősségünk, erre ráment az első félidő, de a Kanizsának nem volt nagy ziccere, míg nekünk akadt már a meccs elején is. A szünetben sok mindent átbeszéltünk és ennek volt hatása, elkezdtük a saját játékunkat játszani, picit változtattunk a taktikán is – a hajrában pedig egy nagyon szép lövés révén pedig egyenlítettünk, s a döntetlen nem érdemtelen!

ÖSSZEFOGLALÓ

A Nagykanizsa 23 vagy a Karcag 18 év után? Június első két hétvégéjének ez volt a legnagyobb kérdése, hiszen a harmadosztályú bajnokságban a legjobb mutatókat produkáló csapatok egymás között döntenek az egyik szabad NB II-es helyről. Az Olajbányász Stadion felé tartva többféle szurkolóval is találkozhattunk, volt, aki úgy vélte, az eddigi teljesítmény alapján mindkét csapatnak a Merkantil Bank Ligában lenne a helye, volt, aki úgy vélte, a dél-zalaiak a legkönnyebb ellenfelet kapták a lehetséges háromból, s találkoztunk olyan szimpatizánssal is, aki karcagi osztályváltást vár a kétmeccses párharctól.

A végkimenetelt nehéz lett volna megjósolni, ellenben az igazi futballhangulat garantált volt, ami a tétet ismerve nem is csoda, pláne, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a nagykanizsaiak hazai pályán 287 napja nem kaptak ki, míg a karcagiak 238 napja nem találtak legyőzőre a harmadosztályú pontvadászatban.

Hatalmas várakozás előzte meg a kanizsai első meccsét, a bejáratoknál hosszabb sorállást tapasztaltunk és végül körülbelül kétezer szurkoló gyűlt össze – a remek hangulat garantált volt. A nagykunságiak már a 2. percben vezetést szerezhettek volna, Csörgő tört kapura, az ötös bal sarkáról leadott lövését Mészáros Dávid lábbal védte, de a kipattanó Girsik Áron elé került, aki 14 méterről a kapu bal oldalát vette célba, az utolsó pillanatban becsúszó László Dávid azonban a gólvonalról kivágta a labdát. A másik oldalon a hazaiak nem hibáztak, a 8. percben Szanyi Krisztián nagy bedobása után László Dávid az elalvó védők között 8 méterről a kapu bal oldalába fejelt (1–0). Bő félórányi játék után megduplázta előnyét Gabala Krisztián együttese, Ekker Milán tekert jobbról középre, ahol Nagy Mihály Krisztián robbant be, s kapásból a kapu közepébe belsőzött (2–0). Négy perc elteltével Nagy ismét betalált, de lesről, a vendégek pedig a szünet előtt – megérdemelten – szépítettek, Fábián Bence passzát az üresen maradó Szakács Levente senkitől sem zavartatva átvehette, majd 14 méterről a kapus hasa alatt a kapu közepébe lőtt (2–1).

A szünet után már nem tudta ráerőltetni a Nagykanizsa az akaratát a Karcagra, a vendégek egyre többet birtokolták a labdát, de sokáig nem alakítottak ki nagy helyzetet. Azonban a 87. percben Szűcs Kristóf jobboldali beadása után László lábáról Talpalló Norbert elé pattant a labda, a frissen beállt játékos pedig – második labdaérintéseként – 14 méterről, nagy erővel kilőtte a bal felső sarkot (2–2). A karcagiak tehát kétgólos hátrányból egyenlítve talán kedvezőbb helyzetből várhatják a visszavágót.

