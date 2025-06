Kezdődik a másodosztályba jutásért kiírt osztályozó

Balázs Benjámin (Fotó: Török Attila)

Az első célt elérték Tiszakécskén: a klub a 2023–2024-es idényben kiesett az NB II-ből, s úgy vágott neki a folytatásnak, hogy azonnal visszajut. Miután a csapat az élen végzett az NB III Délkeleti csoportban, következhet a rájátszás a feljutásért, mégpedig az Északnyugati csoport aranyérmesével, a Mosonmagyaróvárral.

„Azért dolgoztunk az egész idényben, hogy idáig eljussunk – mondta lapunknak Balázs Benjámin, a Tiszakécske szélső középpályása, aki korábban futballozott a Kaposvárban, az Újpestben és az MTK-ban is. – A Mosonmagyaróvárral játszottunk felkészülési meccset a télen, már akkor is kulturáltan, jól futballozott. Nyertünk egy nullára, ezt az eredményt vasárnap is elfogadnánk, várhatóan paprikás hangulatú mérkőzés lesz ez is. Nem szabad kapkodnunk, hiszen két találkozónk lesz arra, hogy feljussunk az NB II-be, ráadásul a visszavágót Tiszakécskén rendezik. Feltérképeztük az ellenfelet, a szöglet- és szabadrúgásai veszélyesek. A szakmai stáb kifejezetten felhívta a figyelmünket a támadó Gera Zalánra, a védő Simita Gergőre és Deák Istvánra, míg a középpályás Pongrácz Viktort ismerjük, hiszen Kécskén játszott.”

Balázs Benjámin 286 NB I-es mérkőzésen szerepelt, s most nagyon várja, hogy újra az NB II-ben futballozhasson.

„Elmondtam a fiatalabbaknak: ha egész héten tisztességesen, a legjobb tudásod szerint dolgoztál, tiszta lehet a lelkiismereted. Ami engem illet: harmincöt évesen is motivál, hogy újra az NB II-ben játsszak, azért a két osztály között óriási a különbség. Nagyon figyelek magamra, az étkezésre, a testsúlyomra, hiszem, hogy egy-két jó év még van bennem. Utána szeretnék gyerekeket edzeni, a C-licencem megvan, végzem a TF-en a szakedzőit, tavaly szeptemberben kezdtem a sulit, amely hároméves. De most csak az Óvár ellen párharc foglalkoztat.”

Feljutásról álmodnak a karcagiak

Semmit sem bízott a véletlenre Varga Attila, a Karcagi SE vezetőedzője. Már pénteken útnak indult az NB III Északkeleti csoportjának bajnokcsapata, hogy idejében és megfelelő állapotban érkezzen Nagykanizsára az NB II-be jutásért rendezendő párharc első mérkőzésre. Csaknem ötszáz kilométer utat tett meg az együttes, amely a szlovéniai Lendván foglalt szállást, hogy aztán vasárnap már csupán negyven kilométert utazzon ellenfele, az FC Nagykanizsa stadionjáig.

„Talán ebből is látszik, komolyan gondoljuk a feljutást – mondta megkeresésünkre az 55 éves szakember, aki edzői karrierje során eddig ötször ünnepelhetett bajnoki címet NB III-as csapat kispadján. – Noha a négy csoport bajnoka közül a mi keretünk átlagéletkora a legalacsonyabb, hiszünk a feljutás kivívásában. Legutóbb huszonnégy évvel ezelőtt szerepelt az NB II-ben a város csapata, s álmaink valóra váltásához olyan eredményt kell elérnünk vasárnap, hogy legyen esélyünk a visszavágón a párharc megnyerésére.”

NB III

OSZTÁLYOZÓ AZ NB II-BE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

Június 1., vasárnap

17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–Tiszakécskei LC

17.30: FC Nagykanizsa–Karcagi SE

2. MÉRKŐZÉS

Június 8., vasárnap

17:00 Tiszakécskei LC–Mosonmagyaróvár

17:00 Karcagi SE–FC Nagykanizsa