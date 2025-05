NB III: Aczél Zoltán távozik a PMFC-től

A harmadosztályba az előző idény végén kiesett PMFC a várakozások alatt szerepel a Délnyugati csoportban, hiszen három körrel az idény vége előtt már nem juthat vissza az NB II-be, ugyanis 14 pont a hátránya az első helyezett FC Nagykanizsához képest, s csak az ötödik helyen áll.

A klub most a honlapján számolt be róla, hogy közös megegyezéssel felbontotta a 2024 júniusában érkezett szakvezető, Aczél Zoltán szerződését, aki 27 bajnokin és három Magyar Kupa-mérkőzésen irányította a csapatot. Az 58 éves szakember helyét a hátralévő három meccsre az eddigi másodedző, Jásper Péter veszi át. Tudatták azt is, hogy a 2025–2026-os évadra vonatkozóan az új vezetőedző személyéről konkrét, aláírt megállapodás után számolnak be.