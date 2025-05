Girsik Attila: Jövőre talán még nehezebb lesz feljutni, mint idén

„Csalódottak vagyunk! – jelentette ki szomorúan Girsik Attila a Honvéd elleni döntetlent követően. – Utolsó percig küzdöttünk, mindent megpróbáltunk, hogy megfordítsuk a meccset. Kaptuk a gólokat, utána próbáltunk rá válaszolni, a végén is volt egy lehetőségünk, amivel le tudtuk volna zárni a mérkőzést, talán meg is érdemeltük volna. De nem a mostani meccs, hanem az egész szezon alapján kell értékelni az évünket. Voltak meccsek, ahol, obb eredményt érhettünk volt, nagyon csalódottak vagyunk, de ebben most ennyi volt. Vannak ismerőseim, akik mondták, hogy jövőre nehezebb lesz feljutni, nem baj, megpróbáljuk harmadszor is!”