NB II: profi szerződést kapott a debütáló nigériai fiatal Kisvárdán

Abdulrasaq Ridwan Popoola februárban, másik két társával együtt érkezett Nigériából Kisvárdára. Elsőként az NB III-as tartalékcsapatban mutatkozott be, ahol amellett, hogy egyszer kiállították, jó benyomást keltett magáról, majd miután a szerdai, Paks elleni kupameccsre Szőr Levente kidőlt a sorból, a várdaiak első csapatában is megkapta a lehetőséget, amellyel élni tudott. A Paks (0–1) elleni összecsapást a fiatal középpályás végigjátszotta, rengeteget futott, jól védekezett, s a támadójátékból is kivette a részét. Pénteken pedig aláírta élete első profi szerződését.

„Felgyorsultak az események, az tény – mondta a klubhonlapon a szerződéskötést követően a 18 éves, 2006. november 14-én született Ridwan Popoola. – Eddig is mindenki nagyon kedves volt velem Kisvárdán, mindenki igyekezett segíteni a beilleszkedésemet. Otthon amatőr szinten játszottam, személyesen jöttek el Kisvárdáról megnézni bennünket, akkor esett rám és másik két társamra a választás. Igyekeztem úgy játszani, hogy megkapjam a lehetőséget. A tartalékcsapatban is jól éreztem magam, de az érződött a Paks ellen, hogy az úgynevezett felnőtt futball más szint Magyarországon. Az erősségem a sok futás és a védekezés, örülök neki, ha sokaknak tetszett a szerdai teljesítményem, azon leszek, hogy ez így legyen a jövőben is. Nagyon sok üzenetet kaptam otthonról, Nigériából is a szerdai meccs után, a családom is nagyon boldog volt, hogy bemutatkozhattam. Bízom benne, hogy megvetem a lábam felnőttcsapatban, de ha olykor a tartalékok között kell játszanom, akkor sincs semmi probléma, a lényeg, hogy fejlődjek.”

Az NB II-ben listavezető Kisvárda vasárnap 17 órától a Csákvár vendégeként lép pályára.