A korábbi horvát válogatott klasszis unokaöccse góllal mutatkozott be Kisvárdán

Az előző vasárnapi NB III-as bajnokin új név tűnt fel a Kisvárda II csapatában: Luka Prsóé. A 24 éves középpályás legutóbb a szlovén ND Gorica játékosa volt, de miután horvát-ausztrál kettős állampolgár, a két ország több csapatában, így a Dinamo Zagrebben és NK Osijekben, illetve a Newcatle Jetsben, a Wellington Phoenix FC-ben, a Melbourne Victory FC-ben, továbbá osztrák (SV Stripfing) és szlovén (Olimpija Ljubljana, NK Bistrica, ND Bilje és legutóbb a már jelzett ND Gorica) klubokban is megfordult.

Magyarországon családi életkörülményeinek megváltozása miatt keresett klubot, így kötött ki Kisvárdán (az MLSZ adatbankja szerint április 2-án lett szerződtetve). Luka Prso vasárnap a Diósgyőri VTK II ellen góllal mutatkozott be, a 68. percben ő alakította 2–2-re az eredményt (a meccset végül 3–2-re megnyerte a Kisvárda II).

Luka Prso az NB II-es első csapattal is edzett már az elmúlt héten, adott esetben – Ridwan Popoolához hasonlóan – neki is lehetséges az előrelépés.

Luka Prso egyébként az unokaöccse a korábbi 32-szeres horvát válogatott támadónak, Dado Prsónak, aki mások mellett a francia AS Monaco és Ajaccio, illetve a skót Rangers futballistája is volt. A manapság már ötvenéves nagybácsi a horvát válogatott színeiben ott volt a 2004-es Európa-bajnokságon és a 2006-os világbajnokságon is. Klubszinten azzal „domborította” a legnagyobbat, hogy a Monacóval 2004-ben bejutott a Bajnokok Ligája-döntőjébe – a menetelés közepette a spanyol Deportivo La Coruna ellen hazai pályán, éppen a 29. születésnapján, 2003. november 5-én játszott és csapata által 8–3-ra megnyert csoportmérkőzésen egymaga – a 26. és a 49. perc között – négy gólt szerzett, amire addig csak a holland Marco Van Basten és az olasz Simone Inzaghi volt képes.