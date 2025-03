Négy gólt lőtt az éllovas Kisvárda az Ajkának

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–FC AJKA 4–0 (2–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1181 néző. Vezette: Antal Péter (Dobos Dávid, Vrbovszki Pál)

KISVÁRDA: Popovics – Lippai, Matic, Chlumecky – Cipetic, Bíró B. (Szőr, 64.), Soltész I., Soltész D. (Körmendi, 64.) – Matanovics (Molnár G., 57.) – Gyurkó (Szpaszics, a szünetben), Mesanovic (Papp Zs., 64.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

AJKA: Horváth S. – Kovács N., Tar, Frák (Kenderes, a szünetben), Garai – Tóth G., Zsolnai (Kovács B., 60.) – Doncsecz, Sejben (Csanádi, 76.), Borsos (Kopácsi, a szünetben) – Szarka Á. (Bobál G., 60.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Lippai (7., 74.), Soltész D. (17.), Matanovics (50.)

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – Játszottunk már jobban is, mégis most arattuk a legfölényesebb győzelmünket ebben a bajnokságban. Többen is fáradtabban mozogtak az előző időszak nagyobb terhelése és hosszú utazásai miatt, de sikerült kétgólos előnyhöz jutnunk, a harmadik találat pedig végleg megnyugtatta a kedélyeket. A Kozármislenyben a szünetben lecserélt védőnk, Lippai Tibor ezúttal gólokkal hálálta meg a bizalmat.

Gaál Bálint: – Azt kaptuk, amire számítottunk, remek csapattal találkoztunk. Korán hátrányba kerültünk, ami után még volt esélyünk az egyenlítésre, de összességében a Kisvárda győzelme megkérdőjelezhetetlen volt. A bátor játékot kétgólos hátrányban is kértem a csapattól – ez most ennyire futotta.

Meglepően könnyed győzelmet aratott a Kisvárda (Fotó: Kisvárda FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy elánnal kezdtek a kisvárdaiak, kapujukhoz szegezték a vendégeket. Érett a hazai gól, amire mindössze hét percet kellett várni, majd újabb tízet a másodikra – Lippai Tibor és Soltész Dominik talált be. A folytatásban az ajkaiak is vezettek néhány támadást, de nagy veszélyt nem jelentettek Popovics kapujára.

Bernardo Matic (jobbra) és társai jól védekeztek (Fotó: Kisvárda FC)

Két gól még nem biztos, hogy elég lehet – gondolhatták a hazaiak, a szünet után rárúgtak még egyet Marko Matanovics révén. Ekkor gyakorlatilag már eldőlt a mérkőzés, a kisvárdaiak még nyugodtabban futballoztak – a negyedik találat (Lippai Tibor második gólja) pedig már csak hab volt a kisvárdai tortán. A listavezető Kisvárda ilyen különbséggel is megérdemelten nyert a mezőnyben olykor ügyesen futballozó, de kapura kevés veszélyt jelentő Ajka ellen. 4–0

Kevés veszélyt jelentett az Ajka a kisvárdai kapura (Fotó: Kisvárda FC)