A várostól kért kölcsönt, hogy gond nélkül befejezhesse az idényt a PMFC

A lap azt írja, hogy a március 20-i pécsi közgyűlés egyik napirendi pontja volt a PMFC-nek nyújtandó kölcsönről szóló előterjesztés, amit vita és ellenszavazat nélkül szavaztak meg, s a támogatást három egyenlő részletben, áprilisban, májusban és júniusban kapja meg a klub.

A pecsma.hu emlékeztetett, hogy még tavaly váltotta új tulajdonos a PMFC élén György Tamást, s egy ideje arról hallani, hogy a pécsiek folyamatosan keresik az új támogatókat, akár egy új, tőkeerős tulajdonost is. Hozzátették, hogy a most kért tagi kölcsön arra utal, hogy erre a pénzre a napi működés miatt van szüksége a baranyai klubnak. Kitértek rá, hogy a klub a jó bajnoki szereplésére és a várható NB II-be jutásra tekintettel december 31-ig visszafizetné a kölcsönt, hiszen a másodosztályban magasabbak a központi támogatások, ugyanakkor a PMFC-nek kilenc fordulóval a bajnokság vége előtt négy pont a hátránya az éllovas FC Nagykanizsához képest, ha meg is előzné a zalaiakat, az sem garantálja az automatikus osztályváltást, hiszen osztályozó vár a harmadosztály bajnokaira.