„Rodriéhoz hasonlít a stílusa” – a Honvéd tehetségének nagy jövőt jósolnak

Az U18-as válogatott középpályás, Somogyi Ádám tavaly nyáron szerződött a Puskás Akadémia utánpótlásából a Honvédhoz, melynél ősszel az NB III-ban nyolc meccsen két gólt szerzett, novembertől pedig már az első csapatban szerepel. Az NB II-ben a legutóbbi négy fordulóban kezdő volt és a Tatabánya elleni 4–1-es győzelem alkalmával egy gólt is előkészített: az ő levágódó lövéséből talált be Bévárdi Zsombor.

„Somogyi Ádám számára nyáron olyan klubot kerestünk, melynél reális esélyt láttunk arra, hogy az utánpótlásból kikerülve rövidesen az első csapatban is bemutatkozhat – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a játékos menedzsere, Simon Balázs. – Miután tárgyaltunk Fórizs Sándor klubigazgatóval, úgy éreztük, hogy Kispesten megkaphatja a lehetőséget, ezért aláírta első profi szerződését, három plusz egy évre. A Honvéd jó döntésnek bizonyult Ádám számára, hiszen már az ősszel bemutatkozhatott az első csapatban. Az első két meccsén, a Vasas és a Kisvárda ellen a korosztályában kiemelkedő futásteljesítményt produkált. Ugyanakkor a munkabírása mellett ki kell emelni azt is, hogy jól olvassa a játékot, a korához képest szokatlanul érett játékos, remek mélységi passzokkal tud helyzetet teremteni társai előtt, mindkét lábával egyformán bánik a labdával. Hasonló a stílusa, mint az aranylabdás Rodrinak, persze rengeteget kell még fejlődnie.”

A játékosügynök elmondta, hogy Somogyi kitűnő tanuló, jól beszél angolul és nagyon céltudatos, jó mentalitású játékos, minden adott ahhoz, hogy külföldön is kipróbálhassa magát.

„Az Empoli kölcsönbe vitte volna, de nem született megállapodás a Honvéddal. Ugyanakkor nem is siettetjük a váltást, mert az NB II-ben játszva is sokat tud fejlődni. Külföldön is csak olyan klub jöhetne szóba, amelynél egyből felnőttek között szerepelhet és nem az utánpótlásban számítanának rá. Van iránta érdeklődés Olaszország mellett Belgiumból, Portugáliából, Spanyolországból, sőt volt ukrán ajánlata is, de arra a lehetőségre nemet mondott. Most az a célja, hogy a tavasszal minél jobb teljesítménnyel tudja segíteni a Honvédot. Hosszú távon pedig szeretne egyre fontosabb szerepet játszani a hazai futballban” – fogalmazott a ProStar ügynökség képviselője.