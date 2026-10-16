Nyitva az ajtó – Borsos László jegyzete

Nem tartom szerencsésnek, ha egy csapat összetételét pénzügyi ösztönzők befolyásolják. Egy edzőnek elsősorban szakmai szempontok alapján kellene pályára küldenie tizenegyét, mérlegelve a labdarúgók teljesítményét, edzésmunkáját, formáját és az adott ellenfél taktikáját. Ha jelentős összegek múlnak a fiatalok szerepeltetésén, könnyen előfordulhat, hogy valaki a képességei alapján még nem áll készen a feladatra, mégis pályára kerül, míg más hiába teljesít jobban az edzéseken, a cserepadon, rosszabb esetben a meccskereten kívül találja magát. Ez torzíthatja az egészséges versenyhelyzetet az öltözőben, egyúttal indokolatlan terhet róhat a fia­talokra.



A Viktoria Plzen elleni győztes Európa-liga-meccs azonban arra is rávilágított, hogy a szabályozás olyan tehetség előtt nyithat ajtót, aki máskülönben talán évekig várna a sorára.



A 2006-os születésű Radnóti Dániel szokatlanul éles bevetésen van túl. Hétfői tudósításunk szerint 384 néző előtt védett a Soroksár BVSC elleni NB II-es meccsén, csütörtökön pedig csaknem tizenhétezer szurkoló figyelte minden mozdulatát a Groupama Arénában. A húszéves kapus állta a sarat, hat védést mutatott be, egyszer bravúrosan hárított. A lelátóról az volt a benyomásom, hogy magabiztosan fogja a labdát, gyorsan reagál a váratlan helyzetekre, a kapott gól miatt nem érheti szemrehányás. Akadt ugyanakkor egy terület, amelyen láthatóan fejlődnie kell: amikor a ­Plzen támadói nyomás alá helyezték, lábbal bizonytalanul oldotta meg a feladatát, többnyire azok a felívelései voltak pontosak, amelyek előtt volt ideje felmérni a lehetőségeit. Hozzá kell tennem, ebben a korban, nemzetközi meccsrutin nélkül teljesen normális, ha valaki kapkodva hajt végre egy-egy mozdulatot.



Mindenesetre játékával rászolgált a további bizalomra, ami a Ferencváros számára különösen jó hír. Dibusz Dénes az utóbbi időben többször bajlódott kisebb sérüléssel, a válogatott szeptember végi, október eleji meccseit is kihagyni kényszerült. A harmincöt éves kapust nem érdemes csapágyasra hajtani, főként, ha akad mögötte olyan tehetség, aki szükség esetén tehermentesítheti. Radnóti Dániel egyetlen jól sikerült Európa-liga-mérkőzéssel még nem vált a klublegenda méltó utódjává, a fiatalszabály azonban megnyitotta előtte az ajtót, és csütörtök este minden tőle telhetőt megtett azért, hogy a folytatásban se csukódjon be.



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