Szerződést hosszabbított a DVTK U21-es válogatott labdarúgója

„Folytatjuk a megkezdett utat, az erősítést jelentő játékosokat továbbra is a klubnál tartjuk – mondta Horváth Csenger, a DVTK sportigazgatója a klub hivatalos honlapján. – Azért is hosszabbítottunk Jurek Gáborral már a szerződésének lejárta előtt, mert az ő esetében látjuk annak az esélyét is, hogy amennyiben töretlen marad a fejlődése, akkor idővel értékesíteni tudjuk a játékjogát. A képességei, elsősorban a rúgótechnikája – amit alátámasztanak a ballábas góljai, beadásai –, sebessége, az egy az egy elleni párharcerőssége kiemelik a mezőnyből, de fontos, hogy folyamatosan a szakmai stáb rendelkezésére álljon. Ennek érdekében külön szakember foglalkozik vele a fizikai állapotának javítása érdekében, elsősorban a mélyizmok megerősítésében, illetve a mentális fejlesztés területén is. Amennyiben fejben és testben is rendben lesz, akkor a következő idényben kiemelkedő teljesítményt várunk tőle, és már nem fiatal tehetségként. A pályán és az öltözőben is meghatározó szerepet betöltve példát tud mutatni a nyomdokain járó diósgyőri akadémistáknak.”

„A mai napig emlékszem rá, hogy próbajáték után kerültem Diósgyőrbe 13 évesen, majd amikor később az U17-es csapattal jól szerepeltünk, akkor felfigyelt rám az NB III-as csapat vezetőedzője, és bedobott a mélyvízbe – idézte fel a kezdeteket Jurek Gábor. – Onnan már csak egy lépés választott el az első csapattól, ami nem volt egyszerű, de megérte a kemény munka. A Békéscsaba elleni első gólommal jeleztem, hogy már fiatalon is lehet rám számítani, és meg is kaptam a bizalmat. A következő évben lőttem tíz gólt, közte szépeket is, kihagyhatatlan lettem a csapatból, és bajnoki címet nyertünk. A telt ház előtti közös ünnep a szurkolókkal örökké felejthetetlen élmény marad! A feljutást követően sérülés nehezítette a dolgom, ám tavasszal eljött az áttörés, és élni tudtam a bizalommal. Az idei bajnokság is nehezen indult egy bokasérülés miatt, majd amikor visszatértem, a csapat is összeállt, és a harmadik helyen teleltünk. Ugyan tavasszal visszaesett a teljesítményünk, én is hetekre kidőltem, de összességében jó idényt zárunk. Nem szeretnék a jelenlegi szinten megállni, hanem egy jó felkészülést követően még jobb teljesítményt akarok nyújtani, gólokat lőni, gólpasszokat adni, hogy a csapat is felfelé tudjon nézegetni a tabellán.”

A 33., UTOLSÓ FORDULÓ PROGRAMJA

Május 23., péntek

20.15: Paksi FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport). Vezeti: Vad II István

Május 24., szombat

15.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport+)

17.30: Fehérvár FC–DVSC (Tv: M4 Sport)

20.00: Puskás Akadémia–DVTK (Tv: M4 Sport+)

20.00: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Május 25., vasárnap

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)