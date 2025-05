Könnyebbség a Puskás Akadémiának? Alig maradt védője a DVTK-nak az utolsó fordulóra

A labdarúgó NB I utolsó, 33. fordulója előtt a DVTK több hátvédje is sérüléssel is küzd, emellett eltiltott is van a csapatnál, így várhatóan soha nem látott védelemmel áll fel a diósgyőri együttes a Puskás Akadémia ellen szombaton.

Mint a DVTK a honlapján közzétett beszámolójában jelezte, először Szatmári Csaba szenvedett külbokatörést és bokaszalag-szakadást egy rossz becsúszó szerelést követően még február elején. Azóta jól halad a rehabilitációja, hamarosan elkezdi a futóedzéseket, és amennyiben semmilyen komplikáció nem lép fel, akkor a társaival együtt kezdi meg a felkészülést a következő bajnoki idényre. Bárdos Bencét április végén Újpesten kellett sérülés miatt lecserélni, és azóta is csak rehabilitációs edzéseket végez. Ő sem játszhat már ebben a szezonban, ám a nyári szünetet követően teljesen egészségesen fog nekivágni az új idénynek. Marco Lund a múlt szombati MTK elleni találkozón maradt a földön, és sérülése miatt már a szünet előtt cserét kért. Rá sem számíthat a záró fordulóban a DVTK szakmai stábja, talán a felkészülés kezdetén már teljes értékű munkát végezhet. Emellett a védelem közepére visszatérő Sinisa Sanicanin az MTK ellen begyűjtötte ötödik sárga lapját, így eltiltás miatt ki kell hagynia az utolsó mérkőzést. Kevés hátvédje maradt tehát a Diósgyőrnek. A 18 éves Szakos Bence szerepelhet a védelem jobb oldalán, balhátvédposzton az MTK-meccsen debütáló U21-es válogatott Demeter Milán juthat szóhoz, középen pedig a rutinos Bozsidar Csorbadzsijszki irányíthatja társait. A Puskás Akadémia elleni találkozót szombaton 20 órakor rendezik, egy időben az ETO FC Győr–Ferencváros összecsapással. A sok diósgyőri sérült miatt a győzelemre alighanem nőnek a felcsúti csapat esélyei, de a bajnoki címhez még arra is szüksége lenne, hogy az FTC vereséget szenvedjen az utolsó fordulóban. LABDARÚGÓ NB I

AZ UTOLSÓ, 33. FORDULÓ PROGRAMJA

Május 23., péntek

20.15: Paksi FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Május 24., szombat

15.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.30: Fehérvár FC–DVSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Puskás Akadémia FC–DVTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

Május 25., vasárnap

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n! AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 32 19 9 4 62–30 +32 66 2. Puskás Akadémia 32 19 6 7 54–35 +19 63 3. Paksi FC 32 16 8 8 64–46 +18 56 4. ETO FC Győr 32 14 11 7 48–35 +13 53 5. MTK Budapest 32 13 7 12 52–44 +8 46 6. Diósgyőri VTK 32 11 11 10 40–47 –7 44 7. Újpest FC 32 8 14 10 35–43 –8 38 8. Nyíregyháza Spartacus 32 9 8 15 31–52 –21 35 9. Zalaegerszegi TE 32 7 12 13 35–42 –7 33 10. Debreceni VSC 32 8 7 17 49–59 –10 31 11. Fehérvár FC 32 8 7 17 34–49 –15 31 12. Kecskeméti TE 32 4 12 16 30–52 –22 24