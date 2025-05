Isael: A mostani az utolsó idényem!

– Milyen az élet odahaza, Brazíliában?!

– Nyugodt és kiegyensúlyozott – felelte lapunknak adott interjújában Isael, aki 2019 és 2021 közötti három bajnoki címet szerzett a Ferencvárossal, 89 tétmérkőzésen tizennégyszer volt eredményes a zöld-fehér együttesben. – A magyarországi éveket követően játszottam Katarban, legutóbb pedig Szaúd-Arábiában, de nem tagadom, jó volt hazatérni Brazíliába. Több mint egy évtizeden át játszottam és éltem távol a hazámtól.

– A labdarúgástól viszont nem tudott elszakadni, jelenleg a negyedik ligában szereplő Noroeste csapatában futballozik. Élvezi a játékot?

– A közelmúltban kétszer is vissza akartam vonulni, de az ismerőseim, a klubok vezetői rendre meggyőztek, ne hagyjam még abba a játékot. Harminchét múltam, nincsenek sérüléseim, nem fájnak az ízületeim, és hát a gólok is jönnek. Legutóbb Szaúd-Arábiában hét gólt szereztem, és adtam tizenhat gólpasszt, szóval eldöcög még a szekér. Épp a napokban döntöttem, a mostani lesz az utolsó idényem, aztán befejezem. Kész, nincs tovább!

– Miért döntött így?

– A családomnak, a gyermekeimnek szüksége van rám. Az otthonunk kétszáz kilométerre van a mostani klubomtól, hétfőn útra kelek, és csak a hétvégi mérkőzést követően térek vissza. Szeretem a futballt, imádok játszani, de immár vannak fontosabb dolog is ennél. Ötszáz kilométerre szülővárosomtól, Sao Paulótól vettünk egy gyönyörű kis házat, ott éldegélünk.

– Hogy-hogy nem Sao Paulóban?

– Nyugalomra vágytunk. Itt, ahol élünk, öt-hatszázezren élnek, Sao Paulóban a vonzáskörzetekkel húszmillióan… Kertvárosi részen lakunk, sok park van a közelben, két nagyobbik fiam, Edward és Pedro lelkesen jár a fociedzésre. Ugyanabban a klubban játszanak, s mindketten ballábasak.

– Azon gondolkodott már, mi lesz a futball után: edző lesz, menedzser vagy nyit egy éttermet?

– Két éve elkezdtem tanulni, sportvezetőként, menedzserként szeretnék dolgozni. A klubot, amelyben most játszom, nemrégen vette meg egy dúsgazdag üzletember, az elnök már most győzköd, hogy maradjak az egyesületnél, segítsem a munkáját. Bár most nem a legjobbak között szerepelünk, de több mint százéves klubról beszélünk. A tulajdonos egyértelmű célja, hogy a csapat visszakerüljön az élvonalba.

– Budapesten mikor járt utoljára?

– Négy éve jöttem el a Ferencvárostól, a pandémia kitörésekor még jártam Budapesten, azóta nem. Amíg Katarban futballoztam, a család maradt Magyarországon, a gyerekek ott fejezték be az iskolai évet.

– Igaz, hogy unokatestvére a mai napig Budapesten él?

– Igen, már meg is beszéltük, hogy jövőre meglátogatjuk. Ő nem a futballban dolgozik, de természetesen figyelemmel követi a Ferencváros eredményeit. A feleségem már most rágja a fülemet, hogy mikor megyünk. Ha rajta múlott volna, maradunk Budapesten. Hiányzik neki a magyar főváros, az ottani barátaink. Azonban én hazavágytam Brazíliába, több mint évtizedig voltam távol a hazámtól.

– Annak idején négyszeres kazah kupagyőztesként érkezett a Ferencvárosba, ahonnan háromszoros magyar bajnokként távozott. Emlékszik az első napokra a Fradiban?

– Minden élénken él bennem. Kétezertizenkilenc februárjában érkeztem, akkor már Szerhij Rebrov volt a vezetőedző. Tisztában voltam vele, hogy kemény edző kezei közé kerülök, de utólag mondhatom, remekül megértettük egymást. Pontosan tudta, mik az erősségeim, és nekem ezeket kellett használnom. Arra is emlékszem, amikor körbevezettek az edzőközpontban, és először megmutatták a stadiont, nem túlzás, leesett az állam. Remek körülmények közé kerültem, pedig előző klubomnál, a Kajrat Almatinál sem volt ezzel gond. És a telt házas meccseket sosem felejtem el.

– Mire a legbüszkébb abból az időszakból?

– A Bajnokok Ligája-szerepléssel gyerekkori álmom vált valóra. Bejutottunk a csoportkörbe, rengeteg élménnyel gazdagodtam, minden pontosan olyan volt, ahogyan azt gyerekként elképzeltem. Ide venném az Európa-ligát is, hiszen abban a sorozatban is remek eredményeket értünk el. Az Espanyol elleni meccsek különösen közel állnak hozzám, hiszen a két mérkőzésen három gólpasszt adtam. A következő időszakban rengeteget szeretnék tanulni, jó lenne a Ferencvároshoz is elmenni tanulmányútra.