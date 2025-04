Vitális: Ilyen játékkal bármeddig nyújthatjuk a sorozatot

Az ETO a diósgyőri meccsen a négy gól mellett több nagy helyzetet is kihagyott, a mérkőzés után Borbély Balázs vezetőedző meg is említette: kicsit aggódott, amikor látta, hogy egymás után maradnak ki a lehetőségek. A győriek 27-ese azonban nem félt ettől.

„Őszinte leszek: három kettő után tudtam, hogy nem fognak újabb gólt lőni, mi pedig szerzünk még egyet. Persze így is volt egy ziccere az ellenfélnek, amelyet Samuel Petrás megfogott, szerintem az volt a fordulópont, aztán jött is a negyedik találatunk” – idézte fel érzéseit a fiatal játékos.

A szombati mérkőzésen nem Vitális Milán volt a győriek közül az egyetlen, akinek ez volt az első találata az élvonalban – az első gólt szerző Bánáti Kevin szintén először volt eredményes az NB I-ben.

„Szerintem hatalmas dolog, hogy mindketten be tudtunk találni, nyugodtan mondhatom, hogy megérdemeltük. Ezúton is szeretnék neki gratulálni, remekül játszott, remélem, csapat- és egyéni szinten is így tudjuk folytatni” – dicsérte csapattársát a februárban a DAC-tól kölcsönvett Vitális, aki kitért az első osztályban először kezdő Bíró Barnabás játékára is.

„Úgy gondolom, megállta a helyét, sőt, nagyon jó teljesítményt tett le az asztalra. Tudtam, hogy benne van egy ilyen jó produktum, mindenki számára megnyugtató érzés, hogy őt is bármikor pályára lehet küldeni, mint ahogy az is, hogy az itt nevelkedett fiatalok megkapják a játéklehetőséget.”

LABDARÚGÓ NB I

28. FORDULÓ

Április 19., szombat

DVSC–ZTE FC 4–3

DVTK–ETO FC Győr 2–4

Paksi FC–Puskás Akadémia 2–2

Április 20., vasárnap

Fehérvár FC–MTK Budapest 1–1

Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 7–0

Április 21., hétfő

18.30: Kecskeméti TE–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!