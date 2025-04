NB I: Nyíregyházán ma értékeli a vezetőség a kialakult helyzetet – NS-infó

Mint ismert, a Tímár Krisztián vezette Nyíregyháza legutóbbi hat bajnoki találkozóján nem tudott nyerni, ráadásul közben négyszer vereséget szenvedett, és ezeken a meccseken gólt sem tudott szerezni. Szombaton a Paks otthonában is pont nélkül maradt az NB I-ben. A Szpari 26 forduló után így az NB I-es tabella kieső helyére, az utolsó előtti pozícióba csúszott vissza, és a Zalaegerszeg ellenében a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjéből is elbúcsúzott, ráadásul azon a meccsen sem talált be.

Ezek után nem meglepő, hogy a vezetőség értékeli a csapat körül kialakult helyzetet.

Úgy tudjuk, hétfő délután kerül sor az egyeztetésre a klub vezetősége és Révész Bálint tulajdonos között. Ezen az egyeztetésen születhet döntés a jövőről.