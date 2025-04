Megvan Márton Gábor utódja Zalaegerszegen – hivatalos

Ifj. Mihalecz István zalai születésű, édesapja a ZTE legendás játékosa, testvére, Péter pedig jelenleg is a klub utánpótlásában dolgozik. A most kinevezett tréner még a 2007–2008-as kiírásban, Slavko Petrovic segítőjeként már dolgozott a ZTE-nél, de vezetőedzőként Kozármislenyben, Hévízen, Ajkán és Siófokon is tevékenykedett, sőt volt az U15-ös, az U16-os és az U17-es magyar korosztályos válogatottak segítője is, 2015-ben pedig hat mérkőzés erejéig már irányította a ZTE-t a másodosztályban.

„Nem sokat gondolkoztam, amikor felkértek a pozícióra, mert szívügyem a Zalaegerszeg. Engem személy szerint az motivál, hogy továbbra is az NB I-ben szerepelhessen a csapat, hiszen a klub sikere a legfontosabb. Ezt a klubot a tradíciói és a történelme arra kötelezi, hogy az elkövetkező években is az NB I-ben szerepelhessen, mi és a csapat pedig mindent meg fogunk tenni ennek érdekében a hátralévő időszakban" – nyilatkozta a ztefc.hu-nak ifj. Mihalecz.

2024. augusztus 26.: Debreceni VSC – Szrdjan Blagojevics (szerb) helyett ideiglenesen Dombi Tibor

2024. szeptember 1.: Debreceni VSC – Dombi Tibor helyett Máté Csaba

2024. október 15–16.: Kecskeméti TE – Szabó István helyett Gera Zoltán

2024. október 27.: Debreceni VSC – Máté Csaba helyett Dombi Tibor

2024. november 11.: Debreceni VSC – Dombi Tibor helyett Nestor El Maestro (angol)

2024. december 31./2025. január 6.: Ferencvárosi TC – Pascal Jansen (holland) helyett Robbie Keane (ír)

2025. február 19.: Diósgyőri VTK – Vladimir Radenkovics (szerb) helyett ideiglenesen Vincze Richárd

2025. február 26.: Diósgyőri VTK – az ideiglenesen megbízott Vincze Richárd helyett Valdas Dambrauskas (litván)

2025. április 7.: Nyíregyháza Spartacus – Tímár Krisztián helyett Szabó István

2025. április 15.: Fehérvár FC – Pető Tamás helyett Tímár Krisztián

2025. április 23.: Zalaegerszegi TE – Márton Gábor helyett ifj. Mihalecz István