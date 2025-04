Befedhetik a kecskeméti Széktói Stadiont

Mint a klub honlapján olvasható, február végéig lehetett infrastrukturális fejlesztések kapcsán pályázni a Magyar Labdarúgó-szövetségnél, a KTE pedig konkrét terveket adott be a Széktói Stadion fedésére.

A kecskemétiek az elmúlt három évben fokozatosan fejlesztették a létesítményt: elsőként az NB I-be jutás után újították fel, majd a városi oldalt nyitották meg, ezt követően új pályatestet adtak át.

„Február 28-ig lehetett infrastrukturális kérelmeket beadni TAO-pályázaton keresztül a Magyar Labdarúgó-szövetség felé, amit meg is tettünk. Azt már az elejétől kezdve hangsúlyoztuk, hogy a lehetőségeink szerint mindent megteszünk azért, hogy a Széktói Stadion folyamatosan fejlődhessen, azzal együtt is, hogy nem mi vagyunk a stadion üzemeltetője, hiszen önkormányzati tulajdonról van szó. Az első lépés az volt, hogy egyáltalán hazai pályán játszhassunk, ezért a feljutásunk után önerőből valósítottuk meg azokat a fejlesztéseket, amik mindenképpen kellettek ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Ezt követte a városi oldal megnyitása, majd tavaly nyáron az új pályatest átadása gyepszőnyeggel, öntözőrendszerrel, vízelvezetéssel. Önerő mellett az MLSZ közreműködésével TAO-forrásokra, illetve az önkormányzat segítségére is számíthattunk. Most jutottunk el oda, hogy az alapfontosságú projektek után az következzen, mellyel már szurkolóink komfortérzetét is jelentősen javítani szeretnénk, ennek kapcsán bízunk a pozitív fejleményekben” – ismertette Filus Andor, kitérve arra is, hogy a következő lépés, hogy lefedik a stadion lelátóit, ennek értelmében a városi oldallal kezdenének, a munka pedig szakaszosan haladna, amelynek köszönhetően folyamatosan lehetne meccseket rendezni.

„Igazán jelentős dolog, ami hiányzik még a Széktói Stadionból, az a fedett lelátók megléte, ami előírás is. Nemcsak ezért, hanem főleg a szurkolók miatt is szeretnénk, ha ez a fejlesztés megvalósulna. Biztosak vagyunk benne, hogy pozitív hatást gyakorolna a nézőszámra, a nyári tűző nap, vagy a szakadó eső sem riasztaná el a drukkerek egy részét adott esetben. Pályáztunk már korábban is, illetve több úton elindultunk a megvalósítás felé, de ahogy azt többször is hangsúlyoztam, először a forrásokat kell megtalálni ahhoz, hogy egy nagyobb fejlesztés elindulhasson. Annyit elmondhatok, hogy a klub saját költségen már korábban elkészíttette a terveket a lelátó fedésre, a hatósági ügyintézés elindult, a megszerzett építési engedély és kiviteli tervek alapján pályáztunk az MLSZ-nél ezúttal. Amennyiben jóváhagyó határozatot kapunk, illetve a forrás rendelkezésre áll, akkor tudjuk a beruházást elkezdeni. Bízunk benne, hogy ebben az esetben már nyáron elindulhatna a munka, várhatóan több lépcsőben, terveink szerint elsőként a városi oldal fedése kerülne sorra. Ez a prioritás most, de emellett természetesen szeretnénk a vizes blokkokat, illetve a büfé kérdését is megfelelően rendezni, illetve a kék-fehér székeket is klubszínűekre felváltani. A terveink erre irányulóan is megvannak” – fejtette ki Filus Andor, aki arra is kitért, hogy a létesítményt is fejlesztenék, felújítanák a füves edzőpályákat, szeretnének konditermet kialakítani.