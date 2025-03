NB I: négy vereséget követően Győrben törné meg pocsék sorozatát a két és fél év után újra utolsó Loki

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 24. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

ETO FC GYŐR–DEBRECENI VSC

♦ Nyolcvannegyedszer csapnak össze az élvonalban, az örökmérleg a DVSC augusztusi, 3–0-s győri diadalával billen minimális különbséggel a debreceniek felé: 28-szor nyert az ETO, 29-szer a Loki, a döntetlenek száma 26. A meccsenkénti gólátlag magas, 2.9.

♦ Az ETO NB I-es találkozón legutóbb 2013 szeptemberében, hazai pályán tudta legyőzni a Lokit (3–0), azóta 2 döntetlen és 3 győri vereség következett. A novemberi, fordulatos debreceni meccsükön Eneo Bitri révén csak a 90. percben tudott egyenlíteni a zöld-fehér csapat (2–2).

♦ Az előző közel 12 esztendőben még egy olyan tétmeccsük volt, amelyen a győriek bizonyultak jobbnak: NB III-as csapatként a 2016. szeptemberi Magyar Kupa-találkozón nyertek Magasföldi József góljával 1–0-ra.

♦ Az ETO pályaválasztása mellett a legfelső osztályban 20 hazai győzelem, 12 döntetlen és 10 DVSC-siker született.

♦ A 2020–2021-es idényben az NB II-ben is találkoztak, akkor a Nagyerdőben 3–0-ra, majd az ETO Parkban 4–2-re nyertek a debreceniek, akiktől Bárány Donát azon a két mérkőzésen, valamint 2023 októberében egy Magyar Kupa-meccsen, sőt a most futó NB I-es idényben is mind a két összecsapásukon betalált.

♦ A győriek legutóbb 1–0-s sikert értek el Nyíregyházán, és – a paksiakkal holtversenyben – az előző 6 bajnoki meccsükön nem kaptak ki (4 győzelem, 2 iksz) – az övék holtversenyben a leghosszabb veretlenségi sorozat most az NB I-ben.

♦ A Loki vasárnap 1–0-ra alulmaradt otthon az FTC-vel szemben, így már zsinórban negyedszer kapott ki – ez pedig a leghosszabb vereségszéria most a bajnokságban. Mindegyik egygólos különbségű volt, de közülük ez az egyetlen, amikor gólt sem szerzett. Nestor El Maestro együttese ezzel visszacsúszott az utolsó helyre, ahol legutóbb 2022 őszén, a 6. forduló után tanyázott – azután távozott a csapat éléről Joao Janeiro. Ebben az idényben még Máté Csabával a kispadon volt egy olyan ötmeccses sorozata a Lokinak, amikor egy pontot sem szerzett.

♦ A győriek mérlege otthon 4 diadal, 2 iksz, 5 vereség, amivel csak két együttest előznek meg a hazai tabellán.

♦ A DVSC mutatója vendégként 2–2–7, a legutóbbi 4 idegenbeli bajnokijából 3-at elbukott, az MTK otthonából viszont elhozta a 3 pontot (2–0).

PAKSI FC–ÚJPEST FC

♦ 2006 óta 47-szer mérték össze erejüket az NB I-ben, az utóbbi években eredményesebb tolnaiak 2022-ben fordították a maguk javára az örökmérleget, amely most 17 paksi győzelmet, 16 döntetlent és 14 újpesti sikert mutat. A gólátlag 2.9/mérkőzés, az előző 12 egymás elleni bajnokijukon a legutóbbi újpesti 0–0 kivételével mindig legalább 3 gól esett.

♦ A párharc elején a Paks az Újpest mumusának számított, hiszen 2009 és 2013 nyara között 10 meccsükből csak egyet tudtak megnyerni a fővárosiak. 2016-tól 2021 februárjáig viszont a tolnaiak 16 találkozón keresztül képtelenek voltak legyőzni a lila-fehéreket. Azóta 11 meccsből 6-szor nyertek a paksiak, csak 4-szer az újpestiek.

♦ Az atomvárosban 24 bajnokit játszottak, a mérleg 10 tolnai győzelem, 7 döntetlen, 7 újpesti siker. Pakson legutóbb 2018 augusztusában ikszeltek (1–1), az előző 6 bajnokijukból kettőt nyertek meg a vendég lila-fehérek, négyszer pedig a hazaiak kerekedtek felül, augusztusban Windecker József 92. perces góljával 2–1-re.

♦ Érdekesség, hogy a tavaszi tabella első és utolsó helyezettje csap össze most ebben a párosításban: a paksiak 4 diadallal és 2 iksszel még veretlenek, a 3 döntetlennel és 3 vereséggel álló újpestiek viszont még nem tudtak győzni 2025-ben.

♦ A tolnaiak hatmeccses veretlensége – az ETO-éhoz hasonlóan – a leghosszabb sorozat most a magyar élvonalban, akárcsak a lila-fehérek 7 forduló óta tartó nyeretlensége (4 iksz, 3 fiaskó).

♦ A Paks 8 győzelemmel, 2 döntetlennel és 1 vereséggel, a Puskás Akadémiát több szerzett góllal megelőzve vezeti a hazai táblázatot. Vendéglátóként egyedül a DVTK-tól kapott ki (3–4) november 3-án, ezért a vereségért épp a múlt héten, Miskolcon vágott vissza a piros-fehéreknek (2–0).

♦ Az Újpest 4–3–4-es mérleggel hetedik a vendégtabellán, viszont holtversenyben a második legkevesebb gólt kapta, 14-et. Máig utolsó idegenbeli sikerét több mint 3 hónapja, december 8-án Debrecenben aratta (2–1).

VASÁRNAP

FEHÉRVÁR FC–DIÓSGYŐRI VTK

♦ A 82. találkozójuk jön az élvonalbeli bajnokságban, a mérleg 44 fehérvári siker, 11 döntetlen, 26 diósgyőri győzelem.

♦ Az utóbbi időben kiegyenlített ez a párharc, hiszen az előző 5 egymás elleni bajnokijukból mindkét csapat 2 hazait nyert meg, egyszer pedig ikszeltek. A legutóbbi miskolci bajnokijuk Elton Acolatse góljával 1–0 lett a DVTK-nak.

♦ A Diósgyőr az eddigi 41 kísérletből 26-szor kikapott, 7-szer ikszelt és csak 8-szor tudott győzni a Vidi vendégeként: 2016-ban Felcsúton 2–1-re, legutóbb pedig 2021 februárjában egy zárt kapus meccsen, Gheorghe Grozav triplájával 3–1-re. Augusztusban úgy nyert a Vidi otthon 3–1-re, hogy Nikola Szerafimov révén már a 39. másodpercben vezetéshez jutottak a piros-kékek, a harmadik góljukat pedig a 94. percben lőtte Katona Mátyás.

♦ A Fehérvár a múlt hétvégén 0–2-ről harcolt ki 2–2-es döntetlent Kecskeméten, és így a legutóbbi két meccsén 4 pontot gyűjtött össze a kiesésre álló riválisaival szemben. Ebben a bajnokságban ez volt a harmadik alkalom, hogy hátrányból döntetlenre tudta menteni a találkozóját (1-szer tudott fordítani, 11-szer viszont kikapott, ha az ellenfele vezetett.)

♦ A DVTK-nak eddig 50 százalékos a mérlege új vezetőedzőjével, Valdar Dambrauskasszal (1 győzelem, 1 vereség), a tavaszi tabellán pedig 4 pontjával egyedül az Újpestet előzi meg. A Debrecennel együtt neki van még a legtöbb idei veresége, összesen 4.

♦ A Vidi otthoni mérlege 6 győzelem, 1 iksz, 4 kudarc, viszont egálban a legkevesebb gólt kapta a mezőnyben, csupán 10-et.

♦ A Diósgyőr házon kívüli mutatója 4–4–3, ebben a naptári évben csak kétszer játszott idegenben, de nem szerzett pontot (1–2 a ZTE és 0–4 az MTK otthonában). Legutóbb tavaly decemberben, Győrben tudott nyerni (4–3).

FERENCVÁROSI TC–KECSKEMÉTI TE

♦ Hússzor találkoztak az NB I-ben, és a zöld-fehérek fölénye továbbra is jelentős – 11 győzelem, 4 iksz, 5 vereség –, pedig a KTE a legutóbbi 8 egymás elleni bajnokijukon háromszor is meg tudta verni az FTC-t. A 2022–2023-as kiírásban kétszer 2–0-ra, a tavalyelőtt novemberi emlékezetes „pocsolyacsatában” 2–1-re nyertek a lila-fehérek, valamennyiszer a Széktói Stadionban.

♦ Ebben a pontvadászatban oda-vissza 1–0-ra győztek a zöld-fehérek.

♦ 2006 és 2008 között 4-szer találkoztak a másodosztályban, és akkoriban a fővárosiak egyszer sem tudták legyőzni a KTE-t (1 döntetlen, 3 vereség). Az NB I-et és a NB II-t együttvéve is az FTC javára billen a mérleg (11–5–8).

♦ Az FTC-nek a debreceni volt a hetedik egygólos különbségű győzelme, közte a hatodik 1–0-s sikere a bajnokságban. Hátránya már csak 2 pont a tabella élén álló Puskás Akadémiával szemben, így a 19. forduló után először van esélye arra, hogy a számára legkedvezőbb forgatókönyv esetén visszaugorjon az első helyre.

♦ Bár a KTE már két góllal is vezetett pénteken a Vidi ellen, végül be kellett érnie a döntetlennel (2–2) a Széktói Stadionban. Mivel a hajrában új csapatkapitányát, Botka Endrét kiállították, így ő nem játszhat egyesülete ellen, amely a tavaszra adta kölcsön a „hírös városba”. A DVSC veresége következtében a Kecskemét előrelépett a 11. helyre, a 8. forduló óta először nem utolsó a bajnokságban.

♦ A Fradi hazai mérlege 6–4–1, de a legutóbbi 3 otthoni bajnokiján nem tudott győzni (2 iksz, 1 vereség), és vendéglátóként az előző 6 találkozójából is csak egyet nyert meg, a ZTE ellenit 1–0-ra.

♦ A Kecskemét utolsó a vendégtabellán, a mutatója 1 siker, 3 iksz, 7 vereség. A legutóbbi házon kívüli fellépésén 4–2-re alulmaradt Felcsúton, és ezzel megszakadt a négybajnokis idegenbeli veretlensége (1 győzelem, 3 döntetlen).

MTK BUDAPEST–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ A 25. élvonalbeli összecsapásuk jön, a fővárosiak fölénye eddig elsöprő: 14 diadal, 7 döntetlen és mindössze 3 vereség.

♦ 1994 és 2023 között 7 találkozójuk volt az NB II-ben, ezekből 5-öt nyertek meg a budapesti kék-fehérek és csak 2-t a nyíregyháziak.

♦ Ebben a bajnokságban mindkét csapat hozta a hazai találkozóját: az MTK 3–0-ra, a Nyíregyháza 2–0-ra. Utóbbi diadallal a Szpari megszakította a kék-fehérek ellen az NB I-ben 2009 óta tartó hatmeccses nyeretlenségi sorozatát (3 iksz, 3 vereség).

♦ Amikor az MTK volt a pályaválasztó, az NB I-ben 9 hazai győzelem, 1 döntetlen és 2 szabolcsi siker született, a gólkülönbség 27–5 a kék-fehérek javára. Vendéggyőzelemre ebben a párharcban 1981-ben és 2008-ban volt példa, mindkétszer 1–2-es eredménnyel.

♦ Két egymást követő, négygólos győzelme után múlt szombaton, Zalaegerszegen Róbert Polievka góljával a 91. percben egyenlített az MTK, így már 3 forduló óta nem kapott ki – márpedig egálban ez a második leghosszabb veretlenségi sorozat most a mezőnyben.

♦ Mindössze egy találat esett a Nyíregyháza legutóbbi 3 bajnokiján, azt is kapta – az ETO ellen az előző körben – Tímár Krisztián együttese, amelynek így már 270 játékperce tart a góltalansági szériája.

♦ Az MTK hazai mérlege 6 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség, az előző 5 otthoni találkozójából egy sem lett iksz, 3-szor nyert, 2-szer vesztett. Legutóbb 4–0-ra verte a DVTK-t, 2018 decembere óta NB I-es találkozón ez a legfölényesebb győzelme az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

♦ A Szpari idegenbeli mutatója 2–2–7, a legkevesebb gólt szerezte, 11 találkozón mindössze 9-et. A legutóbbi két házon kívüli bajnokiján viszont nem kapott ki: 2–1-re nyert a DVTK otthonában, majd 0–0-t játszott Zalaegerszegen.

PUSKÁS AKADÉMIA FC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Tizenhét élvonalbeli találkozó után a zalaiak lényegesen eredményesebbek ebben a párharcban, hiszen 8-szor győztek 4 döntetlen és 5 Puskás Akadémia-siker mellett. Legutóbb, novemberben a ZTE 4–2-re megverte a felcsúti gárdát, és a bajnokságban egyedüliként tudta 4 góllal megterhelni a hálóját.

♦ A legutóbbi 6 bajnokijukból a ZTE 4-et, a Puskás Akadémia viszont csupán 1-et tudott megnyerni, az augusztusi felcsúti találkozót, azt is nagy nehezen, Nagy Zsolt 91. perces találatával 2–1-re.

♦ Eddig a Puskás Akadémia pályaválasztása mellett is az egerszegiek a sikeresebbek, hiszen 2 hazai diadalt és 1 döntetlent leszámítva 4 győzelmet arattak a vendég kék-fehérek. A legnagyobb felcsúti sikerüket 2021 áprilisában aratták, amikor 4–1-re nyertek.

♦ Az élen álló Puskás Akadémia a diósgyőri 1–2-vel és az újpesti 1–1-gyel csupán 1 pontot gyűjtött az előző 2 forduló alatt, hasonló korábban csak egyszer fordult elő vele ebben az idényben. Az előnye 5 pontról 2-re zsugorodott a második FTC-vel szemben, és ha ebben a körben is kikap, akár el is veszítheti első helyét a táblázaton.

♦ A bajnokság során már hatodszor kapott gólt a ZTE a 90. percet követő hosszabbítás alatt, a múlt héten az MTK ellen ez 2 pontjába került (1–1). Ezzel már hárommeccsesre nőtt a zalaiak nyeretlenségi szériája (2 iksz, 1 vereség).

♦ A felcsútiak vendéglátóként 23 forduló alatt a Pakssal együtt a legtöbb pontot szerezték, 26-ot, a mérlegük 8–2–1. Hornyák Zsolt együttese az egyetlen a mezőnyben, amely a legutóbbi 3 hazai bajnokiját kivétel nélkül meg tudta nyerni.

♦ Idegenbeli teljesítménye alapján a ZTE kieső helyen állna a bajnokságban, a mutatója 1–4–6. Az előző 4 házon kívüli találkozójából 3-at rúgott gól nélkül veszített el, Újpesten viszont 2–1-re győzni tudott.

A 24. FORDULÓ PROGRAMJA

Március 14., péntek

18.00: ETO FC Győr–DVSC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton

20.30: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Berke Balázs

Március 16., vasárnap

12.30: Fehérvár FC–DVTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

17.15: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Puskás Akadémia FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)