Szappanos: Ronaldónak olyan aurája van, hogy szinte leül az ember

A rutinos kapus beszélt a szaúd-arábiai időszakról, a helyi közegről, valamint arról is, hogy milyen volt az oda szerződött sztárjátékosok ellen játszani.

„Mindenben próbálják az európai futballfelfogást hozni. (...) Voltak mérkőzéseink például 1800 kilométerre tőlünk, ahová természetesen repülővel érkeztünk a meccs előtt egy nappal. A körülmények is adottak, minden stadion vadonatúj. Az infrastruktúrájuk komoly fejlesztésen ment át, a pályáik kifogástalanok. A szurkolók rettentő pozitívak, nagyon tudnak örülni egy győzelemnek, ugyanúgy vannak fanatikusok dobokkal, zászlókkal, akik lelkesen buzdítják a klubot, és mennek a csapattal idegenbe is. Úgy láttam, hogy olyan tízezres volt az átlagnézőszámunk otthon” – írta le a szaúdi liga körülményeit Szappanos Péter.

„A válogatottal már volt lehetőségem több világsztárral találkozni, de nyilván nem a pályán, hanem a találkozók előtti és utáni beszélgetések során. Ez a része tehát nem volt ismeretlen, azonban meccs közben szembenézni velük teljesen más. Persze megvan a kiemelkedő kisugárzásuk, ugyanakkor nagyon közvetlenek. Egy-két szót mindenkivel tudtunk váltani, sőt, volt egy ex-Premier League-kapus is, akivel aztán kapcsolatban maradtam, és úgy volt, találkozunk is, de aztán sajnos már nem került erre sor” – fogalmazott a labdarúgó, majd kitért Cristiano Ronaldóra is.

„Ő más tészta, a világ legjobb játékosáról beszélünk, neki olyan aurája van, hogy szinte leül az ember” – jellemezte a portugál klasszist Szappanos, hozzátéve, hogy az elhibázott nyári kerettervezésnek köszönhető az előző idényben még a hetedik helyen végző Al-Fateh jelenlegi mélyrepülése.

A kapus hazaszerződésének körülményeiről menedzsere, Schultz Levente nyilatkozott hétfőn a Nemzeti Sportnak: