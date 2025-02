Nestor El Maestro: Biztos vagyok benne, hogy Dzsudzsák Balázs a legboldogabb most az öltözőben

Nestor El Maestro, a DVSC vezetőedzője a következőket mondta a győzelem után.

„Nagyon örülök a mai eredménynek, de még jobban annak a fejlődésnek, amit mutatunk. Január óta nagyon keményen dolgozunk azért, hogy változtassunk, fejlődjünk, és a tavaszi idényt ennek megfelelően nagyon jól kezdtük. Két olyan mérkőzésen gyűjtöttük meg a maximum pontszámot, amely nem volt könnyű. Mindent meg fogunk ten”ni, hogy így folytassuk. Sikerült stabilizálnunk a védelmünket, amely az idény első felében nem működött, ez kulcsszerepet játszott az MTK elleni győzelmünkben.”

Újságírói kérdésre kitért arra is, hogy milyen szerepkört szán a tavaszi szezonban Dzsudzsák Balázsnak, aki csereként áltt be a mérkőzés 65. percében.

„Nem kell Dzsudzsák Balázs helyét keresnünk, hiszen az ő helye a Debrecen, a magyar, illetve az európai futball történelmében egyértelmű. Vannak olyan mérkőzések, amikor a kispadról száll be, lesznek olyanok, amikor kezd, a csapat körüli élethezhelyzetek is befolyásolják ezt. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen fantasztikus játékos, egy ilyen remek ember van a segítségünkre. Biztos vagyok benne, hogy ő most a legboldogabb az öltözőben.”

Horváth Dávid, az MTK vezetőedzője így értékelt.

„Jól kezdtük a mérkőzést, a kezdeti periódusban elégedettebb lehet a játékkal, hiszen nagy nyomást kaptunk, nehéz volt kijönni a védekező harmadunkból és támadást kezdeményezni. De többször is tetszetősen sikerült oldalforgatásokkal, emberlevétellel, és kimondottan jó helyeken volt nálunk a labda a támadózónában, hiányérzetünk viszont amiatt lehet, mert ezekből nem találtunk be, nem volt nagyobb helyzetük. Az első bekapott gól nagy változást nem hozott a mérkőzésen, inkább a második félidő tíz, tizenötödik percében éreztem azt, hogy csökkent az általunk teremtett veszély. Próbálkoztunk becsülettel, de az amúgy is behatárolt lehetőségeink a kiállítással beszűkültek, és ezzel eldőlt a mérkőzés.”