Ha Zalaegerszegen pontot szerez, a tabella élére ugrik a Fradi

LABDARÚGÓ NB I

AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

ZALAEGERSZEGI TE FC–FERENCVÁROSI TC



♦ A találkozót eredetileg augusztus végén, a Ferencváros Borac Banja Luka elleni két Európa-liga-playoffmérkőzése között kellett volna lejátszani, de a zöld-fehérek kérésére elhalasztották.



♦ A ZTE 1972-es feljutása óta 84-szer csaptak össze a legfelső osztályban, a ferencvárosiak dominanciája elsöprő, az örökmérleg ugyanis 16 zalai siker, 21 döntetlen, 47 FTC-győzelem. Ez egy igazán gólgazdag párosítás, hiszen 2004 óta nem játszottak 0–0-t, sőt négy alkalommal 8 találat esett a meccsükön, az átlag pedig 3.4 gól.



♦ A két csapat legutóbbi 4 bajnoki összecsapását kivétel nélkül a ferencvárosiak nyerték, sőt, a zalaiak 2011-től a 19 lehetséges alkalomból – 3 iksz mellett – csak 2-szer tudtak győzni a Fradi ellen: 2021 októberében az Üllői úton 2–1-re, majd 2023 márciusában Meshack Ubochioma góljával Egerszegen 1–0-ra.



♦ Legutóbb, december elején Varga Barnabás korai találatával nyert 1–0-ra az FTC a Groupama Arénában. A címvédő középcsatárának pályafutása során 8 meccsen ez már a 6. gólja volt a ZTE ellen, köztük a 4. ferencvárosiként és ezen kívül 2 gólpasszt is kiosztott. Ennél többször a magyar csapatok közül csak a Újpestnek és a Fehérvárnak talált be.



♦ A zalai vármegyeszékhelyen 43 bajnokin találkoztak, a hazaiak szemszögéből 12 győzelem, 13 iksz és 18 vereség a mérleg, tehát itt is a fővárosiak állnak jobban. A ZTE Arénában a 2019-es feljutás óta a kék-fehérek csak egyszer tudták megverni a Fradit, két éve, a már említett márciusi meccsen. A legutóbbi két zalai találkozójuk gólzáport hozott: 2023 szeptemberében a zöld-fehérek 0–2-ről úgy nyertek 6–2-re, hogy 3 góljukat is tizenegyesből lőtték. A büntetőkből kettőt értékesített Varga, aki egyébként 3 góllal zárta a találkozót. Tavaly áprilisban a Zalaegerszeg hiába egyenlített 0–2-ről az utolsó negyedórában, végül Mohamed Ali Ben Romdan 98. (!) perces találatával mégis a fővárosiak győztek 3–2-re.



♦ A ZTE a tavaszi nyitányon úgy veszített egy videobírós jelzés után megítélt tizenegyesgóllal 1–0-ra Kecskeméten, hogy a hosszabbítással együtt közel fél órán keresztül emberelőnyben játszott. Márton Gábor együttese így már csak jobb gólkülönbségével előzi meg a 11., azaz kieső helyen tanyázó Debreceni VSC-t. Az előző 4 bajnokijából 3-at elbukott a kék-fehér csapat és közben csak a rivális Lokit tudta megverni.



♦ Az FTC az örökrangadón nem bírt odahaza az MTK-val (0–0), így Robbie Keane irányításával a 3 idei tétmeccséből a frankfurti 0–2 után már a másodikon maradt gólképtelen – igaz, a legfontosabb harmadikon, az Európa-ligában 4-szer is betalált a holland AZ Alkmaarnak. A legutóbbi 6 bajnokijából csak kettőn tudta begyűjteni a három pontot.



♦ A zalai együttes a második legkevesebb gólt szerezte, 20-at, és az egyetlen az NB I-ben, amely ebben az idényben mindig kapott gólt. Figyelemre méltó, hogy a 25-ből 10 gólt szedett be a 75. percet követően – ez a Nyíregyháza 13-a után a második legtöbb a mezőnyben.



♦ A ZTE otthon eddig 50 százalékosan szerepelt (4 diadal, 4 vereség), ezzel a 9. helyet foglalja el a hazai táblázaton.



♦ A Ferencváros idegenbeli mutatója 4 diadal, 2 iksz, 2 fiaskó, és a legkevesebb, 10 gólt kapva 3. a vendégtabellán.

Zalaegerszegi TE–Ferencváros – élőben az NSO-n!

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 19.30 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás