Horváth Csenger: Aki nem hal meg a pályán, nem lesz Diósgyőrben, amíg itt vagyok

Horváth Csengert november 6-án mutatták be, mint a DVTK új sportigazgatóját, és az első negyedév után az m4sport.hu-n megjelent hosszú beszélgetésben – több más témát is érintve – többek között értékelte az elmúlt három hónapot is: beszámolt a játékoskeret drasztikus átalakításáról, a csapat kialakítandó játékstílusáról, az idénybeli elvárásokról, s arról az emlékezetes december eleji estéről is beszélt, amikor egy szórakozóhelyről a biztonsági emberek kísérték ki.

„Meghatároztunk objektív mutatókat, akik ezeknek nem tudtak megfelelni, azoknak más úton kellett elindulni. A klub érdeke az, hogy olyan labdarúgó legyen ott, aki tud kapcsolódni ehhez a projekthez. Aki ennek nem tudott megfelelni, szerződést bontottunk vele. Mivel itt a szurkolók sokat dolgoznak, hogy hétvégén kijöhessenek a meccsre, olyan játékos, aki nem hal meg a pályán, nem lesz Diósgyőrben, amíg én itt vagyok” – fogalmazott Horváth.

„A harciasság, kemény munka olyan értékek, amelyekhez alkalmazkodnunk kell, s le kell fordítanunk futballnyelvre. Emellett meg kellett néznünk, melyik csapatok voltak sikeresek idehaza kisebb költségvetésből: Kecskemét, Kisvárda, Paks. Sok futballszakmai szempont megegyezik a diósgyőri értékekkel, amelyekkel ezek a csapatok sikeresek voltak, mint direkt játék, fizikai futball, erős belső középpálya, olyan egyensúly, ahol fizikális csapatról beszélünk, de mégis van egy-két játékmester az első sorban” – mondta a sportigazgató arról, hogy milyen stílusú DVTK-t szeretne kialakítani, s kitért a rövid távú célokra is.

„A jelenlegi üzleti modellben az első hat pozíció valamelyikének megszerzése a célunk, a szezon elején a tulajdonos 4-6. hellyel számolt. De ha van egy felülteljesítés, ne elégedjünk meg, dolgozzunk nap mint nap, hogy harmadikak vagy akár másodikak, elsők legyünk! Ha megteszünk mindent, hogy sikeresek legyünk, nem lenne csalódás az 5-6. hely sem” – árulta el Horváth, aki azt a december eleji estét is szóba hozta, amikor a DVSC legyőzése után nem a megfelelő helyen és módon ünnepelte meg a sikert.

„Hibáztam, emiatt elnézést kértem. A szurkolókkal ünnepeltem, de a sportigazgatónak nincs ott a helye. Egy biztonsági emberrel kerültem összetűzésbe, de ez nem ment fel, mert nem lett volna szabad ott lennem. Vállaltam a következményeket, ez egy jó lecke volt számomra, hogy az érzelmek a mérkőzés után sem ragadhatnak el” – mutatott rá Horváth.