Gera Dániel: A hazai pálya lesz a lilák elleni motivációnk!

A Diósgyőr otthon folytatná, ahol az ősszel abbahagyta. Az együttes kiválóan zárta az előző évet, legutóbbi hét bajnokiján veretlen maradt, az utolsó őszi meccsen emlékezetes 4–3-as győzelmet aratott Győrben, így nem meglepő, hogy a harmadik helyről várja a folytatást. Szombaton az Újpest érkezik Miskolcra, a két együttes összecsapása mindig presztízsmeccsnek számít, remek hangulat várható, ráadásul csupán három pont a különbség a két csapat között a tabellán.

„Nem foglalkozunk már az ősszel, csak arra figyelünk, hogy megnyerjük az első tavaszi mérkőzésünket – mondta lapunknak Gera Dániel, a DVTK négyszeres válogatott játékosa. – Nem kérdés, otthon kell tartanunk a három pontot, sok szurkoló jön majd ki a stadionba, garantálható a forró hangulat, mindenki várja az Újpest elleni meccset. Nem figyelünk a veretlenségi sorozatunkra sem, az Újpesttel mindig kiélezett csatát vívunk, csak ez jár a fejünkben. Nehéz dolgunk lesz, az NB I-ben nincs is könnyű mérkőzés. Újpesten még folyik az építkezés, jó és erős csapat most is, de mi is azok vagyunk, bízom benne, hogy mi jövünk ki győztesen. Kemény párharcok várhatóak, végig koncentráltnak kell lennünk. Hogy mi dönthet? Az ilyen rangadókon általában apróságok, akár egy villanáson is múlhat a három pont sorsa. Hogy motivál-e minket, hogy növelhetjük az előnyünket az Újpesttel szemben? Az motivál, hogy hazai pályán játszunk a lilákkal. Ahogy mondani szokták, igazi hatpontos meccs, remélem, a lefújást követően megduplázzuk az előnyünket velük szemben.”

Gera Dániel vírusos megbetegedés miatt később tudott csatlakozni a Spanyolországban edzőtáborozó társaihoz, ám a munka nagy részét elvégezte, most már kiváló állapotban érzi magát.

„Még egy kicsit köhögök, de már százszázalékos erőállapotban érzem magam. A felkészülés nagy részéből kivettem a részem, pluszmunkát is végeztem, az utolsó edzőmeccsen pedig már kilencven percet játszottam, és jól éreztem magam a pályán. Egyébként jól sikerült a felkészülés, megkaptuk a terhelést az edzőtáborban, kondiztunk, illetve a taktikát is fejlesztettük, úgyhogy nagyon várjuk a bajnokság folytatását. Ami az újakat illeti, jó játékosok és emberek, ami különösen fontos Diósgyőrben, hiszen nagyszerű a közösségünk, összetartó a csapat.”

A DVTK a harmadik helyről várja a folytatást, Gera Dániel célja pedig nem is lehet más, mint hogy márciusban ismét ott legyen a válogatott keretében. A 29 éves futballista a nemzeti együttes előző négy mérkőzésén egyaránt pályára lépett.

„Hogy a dobogó-e a célunk? Távoli az még, nem szeretnék jósolgatni, meccseket akarok nyerni. Tesszük a dolgunkat becsülettel, a bajnokság vége felé majd szívesen beszélek erről. Most a jelenre koncentrálunk, ha nem így teszünk, könnyen pórul járhatunk. Ami a válogatottat illeti, sok mérkőzés vár még rám addig, mindent megteszek, hogy ismét meghívót kapjak a szövetségi kapitánytól.”

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

19.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!