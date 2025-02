„Az Újpest azzal győzött meg, hogy bajnoki címért szeretne harcolni”

Lengyelországban általános meglepetést keltett, hogy a bajnokságban 7. helyen álló Górnik Zabrze egyik legjobbjának tartott, 28 éves Damian Rasak a télen Magyarországra igazolt. A TVP Sport először afelől érdeklődött a középpályásnál, akit a hírek szerint a szerződésében kivásárlási árként rögzített 600 ezer euróért szerződtetett az Újpest, hogy miért az NB I-et választotta.

„A lengyel klubok inkább választják azt az utat, hogy alacsonyabb összegért külföldi játékost szerződtetnek – indokolt a Górniktól két év után távozó, a csapatban 66 tétmeccsen nyolc gólt szerző Rasak. – A pályafutásom egyik legjobb időszakát töltöttem Jan Urban vezetőedző csapatában. Örülök, hogy felfigyeltek rám és külföldre tudtam szerződni. Lehet, hogy sokak számára váratlan volt, hogy a magyar bajnokságot választottam, mert ez egy alulértékelt bajnokság, miközben sok klub szerevezettsége magas szintű. Nem érzem, hogy visszalépés lenne itt futballozni, szép stadionok, jó edzéslehetőségek vannak itt.”

Azt is kifejtette, mi volt számára a leginkább megnyerő az újpesti ajánlatban.

„Az Újpest megkeresése volt a legkonkrétabb, nagyon szerettek volna szerződtetni , régóta kapcsolatban álltak a Górnikkal és az ügynökömmel is. Meggyőzött az a projekt, amit a klub vezetője felvázolt nekem. Ambiciózus tervek vannak, a következő években szeretne a bajnoki címért harcolni a csapat. Alig várom, hogy a szavakat tettek kövessék, mindent megteszek majd, hogy minél többet tudjak segíteni az Újpestnek.”

Hozzátette, korábban, még ősszel, a török Antalyaspor is érdeklődött, és a Górnikkal is tárgyalt a hosszabbításról, ám úgy véli, végül olyan döntés született, amivel mindenki jól járt, ő és a lengyel klub is, amelynél tiszteletben tartották a döntését.

„Korábban nem gondoltam volna, hogy egyszer Magyarországra szerződöm, de egy nagy múltú klub keresett meg, meggyőző tervekkel, így könnyű volt a döntés.”



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Damian Rasak (lengyel, Górnik Zabrze – Lengyelország), Milan Tucic (szlovén, NK Bravo – Szlovénia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Mándi Naruki Milán

Kiszemeltek: Giorgi Beridze (grúz, Kocaelispor – Törökország, szabadon igazolható)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: Baranyai Nimród (Kazincbarcika)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –