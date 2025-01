Szolnoki Roland beadásból szerzett gólt a születésnapjára

EMLÉKEZETES NAPJAI VANNAK mostanában Szolnoki Rolandnak. A Puskás Akadémia egyszeres válogatott védője január 10-én szerződést hosszabbított klubjával, hétfőn gólt szerzett a Hammarby ellen 3–2-re megnyert felkészülési mérkőzésen, kedden pedig betöltötte 33. életévét a spanyolországi edzőtáborban. A rutinos labdarúgónak sokat jelent a bizalom, és reméli, csapata ott folytatja a bajnokságot, ahol december közepén abbahagyta.

„Ahogyan az a nagykönyvben meg van írva, olyan volt a gólom – mondta lapunk érdeklődésére tréfálkozva Szolnoki Roland, aki a Hammarby ellen a tizenhatos jobb oldali sarkáról be akarta adni a labdát, amely aztán a kapus felett a hosszú sarokban kötött ki. – A többiek mondták, milyen jól sikerült a beadás, és bár Lamin Colley irányába ment a labda, tényleg lecsúszott egy kicsit a lábamról – néhány évvel ezelőtt hasonló gólt szereztem a Kisvárda ellen. Jó Hammarby volt az ellenfelünk, ennek ellenére többnyire működött a játékunk, s bár akadtak hibák, ezen a héten még belefér, nyilván megbeszéljük, min kell javítani. Természetesen szóba került, hogy kétezerhúsz nyarán az Európa-ligában találkoztunk a svédekkel, rajtam kívül csak Nagy Zsolt és Jakub Plsek maradt meg az akkori csapatunkból. A Covid idején üres stadionban, műfüvön játszottunk – igaz, Zlatan Ibrahimovic a klub résztulajdonosként ott lehetett –, tőlünk rengetegen hiányoztak betegség miatt, a nulla-három ellenére szerintem helytálltunk. A születésnapom? A harmincharmadik is olyan, mint a többi, az ember erre nem készül, jön magától, és mint vagy tíz éve mindig, ezúttal is az edzőtáborban érkezett el a napja. Ilyenkor rendre kapok egy tortát, én pedig meghívom egy italra a többieket, így történt ezúttal is. Jövő héten már folytatódik a bajnokság, a Fehérvár elleni mérkőzésnek presztízse van, függetlenül attól, ki lép pályára, aztán meg a Ferencvárost fogadjuk: jó lenne ott folytatni, ahol tavaly abbahagytuk.”

Csütörtökön az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben szereplő Seattle Sounders lesz az OTP Bank Ligában az első helyen álló Puskás Akadémia ellenfele, ez az utolsó fellépése az edzőtáborban, a hétvégén hazaérkezik a csapat, aztán célegyenesbe fordul a felkészülés, február 1-jén ugyanis már a 18. fordulóval folytatódik a bajnokság.

„Egy hétfői napon kezdtük a felkészülést, másnap beszéltek a vezetők velem a jövőmről, pénteken pedig már alá is írtam a szerződésemet – mondta Szolnoki Roland. – Mondhatjuk, jól alakul a karrierem, de csak ha keményen dolgozom, az élet azt mindig honorálja. Mindennap bizonyítani kell, csapatkapitányként is vannak teendőim, többek között a fiatalok segítése. Egy maratoni verseny felénél járunk, nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozottak maradjunk, három-négy gyengébb meccs biztosan nem fér bele. Jó kimondani, hogy a jövő héten már kezdünk, látni kell, az első öt-hat csapat közel van egymáshoz, az ősz is megmutatta, mennyire fontos a jó indulás.”

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

Február 1. (szombat)

14.30: Paksi FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport+)

17.00: Fehérvár FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

19.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: (M4 Sport)

Február 2. (vasárnap)

12.45: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Kecskeméti TE–ZTE FC (Tv: M4 Sport+)

20.15: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

1. Puskás Akadémia 17 11 2 4 29–18 +11 35 2. Ferencvárosi TC 16 10 4 2 28–16 +12 34 3. Diósgyőri VTK 17 8 6 3 25–21 +4 30 4. MTK Budapest 17 9 2 6 30–23 +7 29 5. Paksi FC 17 8 3 6 34–30 +4 27 6. Újpest FC 17 7 6 4 21–14 +7 27 7. Fehérvár FC 17 6 3 8 24–25 –1 21 8. Nyíregyháza 17 5 3 9 21–29 –8 18 9. ETO FC Győr 17 4 6 7 23–26 –3 18 10. Zalaegerszegi TE 16 4 4 8 20–24 –4 16 11. Debreceni VSC 17 3 4 10 25–37 –12 13 12. Kecskeméti TE 17 2 5 10 12–29 –17 11 AZ ÁLLÁS