Szerződést bontott Franchuval a DVTK – hivatalos

„Ahogy a felkészülés kezdete előtt is elmondtam, sem a klubnak, sem a labdarúgónak nem ideális, ha egy Francisco Feuillassier-hez hasonló játékos mérkőzéseken keresztül csak a kispadon ül – indokolta döntését Horváth Csenger, a DVTK sportigazgatója. – Márpedig tavasszal rá ez a sors várt volna, hiszen pozíciójában többek között Jurek Gábor és Rudi Pozeg Vancas is előtte áll. Opcióként felmerült a kölcsönadás, ám nyáron amúgy is lejárt volna a szerződése, ezért inkább közös megegyezéssel szerződést bontottunk.”

Az argentin középpályás 2023 őszén szerződött Miskolcra, ahol 30 tétmeccsen négy gólt szerzett.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Kállai Kevin (Mezőkövesd), Christ Tiéhi (elefántcsontparti, Rotherham – Anglia)

Kölcsönbe érkezők: Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Farkas Dániel (szerb-magyar, Mezőkövesd), Herbák Máté (szabadon igazolható), Argirisz Kampecisz (görög, Karmiotissza – Ciprus), Doru Popadiuc (román, szabadon igazolható), Mohammed Rarszalla (marokkói, szabadon igazolható), Franchu (argentin, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Valentino Adedokun (ír, Brentford – Anglia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Francisco Feuillassier (argentin, a DVTK II-höz került), Uros Drezgics (szerb, a DVTK II-höz került), Ferencsik Bálint (Békéscsaba)