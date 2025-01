Geiger Bálint: Összetartó közösség a miénk

Gyorsan, kényelmesen odaért a spanyolországi Murciába az Újpest FC, mondta lapunknak Geiger Bálint. A lila-fehérek január 23-án érkeznek haza, jövő hét csütörtökig zajlik kint a felkészülés.

„Kemény, megterhelő napok várnak ránk, ebben az időszakban ez természetes – mondta érdeklődésükre Geiger Bálint. – Szükség is lesz a tökéletes erőnlétre, ha el akarjuk érni céljainkat. Nyilván lesz idő és lehetőség a taktikai elemek gyakorlására, de úgy vágtunk neki a túrának, hogy mindennap az erőfejlesztésen, a sok és intenzív futáson lesz a hangsúly, fáradtak leszünk, nem üdülni jöttünk ide.”

Bartosz Grzelak vezetőedző együttese a vasárnapi indulást megelőzően a második ligás Budafok ellen gól nélküli találkozóval kezdte a 2025-ös esztendőt, Spanyolországban már kedden pályára lép, a horvát Hajduk Split lesz a riválisa: ott lehet a pályán Ivan Rakitic, aki nyolc évig a Sevilla, hat éven át az FC Barcelona légiósa volt. Majd 18-án, szombaton a lengyel Slask Wroclawval játszik az Újpest. A hazaérkezést követően a szerb élvonalban szereplő FK Teksztilac lesz a lilák ellenfele január 25-én, ez lehet a bajnoki főpróba: az Újpest február első napján a Diósgyőr vendégeként kezdi a tavaszi szezont.

„A nyáron kezdődött építkezés első pozitív jele, hogy az ősszel mi kaptuk a legkevesebb gólt – mondta a 2025-ös esztendővel kapcsolatos tervekről Geiger Bálint. – Természetesen azon dolgozunk, hogy a csapat védekezése ugyanilyen stabil maradjon, ha ebben a mutatóban az évad végén is ennyire elöl leszünk, bizakodva várjuk a folytatást. Magától értetődik, hogy szeretnénk előrébb lépkedni a tabellán, de feltételezem, minden csapatnak ez a célja, és a Magyar Kupa is nagyon fontos nekünk, el akarjuk hódítani a trófeát.”

A kapott gólok száma valóban csekély, de a futballista azonnal önkritikusan hozzátette: a szerzettek számával nem lehetnek elégedettek, az eddigi 17 fordulóban 21-ig jutottak. Ennyit ért el a Nyíregyháza is, ennél kevesebbet csak a ZTE FC (20) és a Kecskemét (12), a többi nyolc együttes jobban teljesített ebben a tekintetben.

Ha már a kupa szóba került: az Újpest Dorogon juthat a nyolc közé. Az NB III Északnyugati csoportjában a 12. helyen álló ellenfél két ponttal van lemaradva az Újpest második csapatától, amely a bajnokságban 3–2-re nyert a Buzánszky Jenőről elnevezett sporttelepen – az első csapat így főleg esélyes a február végén esedékes összecsapáson.

Geiger Bálintot személyes céljairól is kérdeztük: 55 NB III-as meccs mellett az előző idényben hat, az ősszel 14 élvonalbeli bajnokin kapott játéklehetőséget.

„Nagyon jó volt rendszeresen pályára lépni a legmagasabb osztályban – mondta. – Szeretnék még sokat tanulni, fejlődni. Teljesen természetesnek veszem, hogy nagy a konkurencia, de ez nemcsak az én posztomon, hanem mindegyik másikon is így van, ezt pozitívumként élem meg: minden edzésen a legtöbbet kell nyújtanom, senkinek sincs bérelt helye, meg kell küzdeni azért, hogy a pályán lehessünk. Ez mindennap motivációt ad.”

A fedezet márciusban lesz 21 éves, de az edzőtáborban máris több, nála kevésbé ismert, az élvonalban eddig nem szerepelt vagy kevés lehetőséget kapó fiatal is ott van: Genzler Gellért, Eckl Patrik, Kaczvinszki Dominik, Mező Dezső vagy Sarkadi Kristóf a jövőt jelentheti a negyedik kerületben.

„A második csapatban sokat játszottam velük – mondta erre Geiger Bálint. – Nemrégiben éltem át magam is, milyen belépni a felnőttek öltözőjébe, és mondhatom, nem is számítottam arra, hogy ennyire segítőkészek az idősebbek: magyarok, légiósok ugyanúgy figyeltek rám, biztattak, egy-egy szituációt utólag elemeztek, mit csináltam jól, mit kellett volna másképpen, mikor hova érdemes mozogni. Nagyon értékes tanácsok ezek, és nyilvánvaló, hogy a felsorolt srácokra én is figyelek, ha tudom, segítem őket. Egységes, összetartó közösség ez az Újpest, nálunk ez így működik.”

AZ ÚJPEST FC FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 12–23., Spanyolország (Murcia)

Felkészülési mérkőzések

Itthon

Január 10.: Újpest–Budafoki MTE (NB II) 0–0

Spanyolországban

Január 14., 16.00: Újpest–Hajduk Split (horvát)

Január 18.: Újpest–Slask Wroclaw (lengyel)

Január 25.: Újpest–FK Teksztilac (szerb)