Elefántcsontparti középpályással erősített a DVTK – hivatalos

A DVTK a klub honlapján jelentette be, hogy két és fél éves szerződést kötött Christ Tiéhivel. Az elefántcsontparti középpályás az angol harmadosztályú Rotherhamből érkezett Magyarországra.

„Az őszi mérkőzések képe és a mért adatok elemzése alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy a csapat legfontosabb fejlesztendő területe a belső középpálya. Ebbe a pozícióba egy olyan azonnal bevethető komplex játékost kerestünk, aki megfelel a védekező és a támadó középpályás felé támasztott elvárásoknak is. Christ Tiéhi mindkét területen magas szintet képvisel. Jó fizikális paraméterekkel rendelkezik, és ennek köszönhetően párharcerős, ugyanakkor mozgékony is, így be tudja játszani a teljes középpályát. Technikailag képzett, jól passzol, és mindkét lábbal jó az első labdaérintése, azaz úgy, olyan irányban veszi át a labdát, hogy azzal megalapozza a folytatás lehetőségét. Ugyan az utóbbi két és fél évben inkább a védekező képességét használták az angol csapatok, ám karrierje csehországi szakaszában azt is bebizonyította, hogy jól indul meg a labdával, és akár azzal, akár nélküle sokszor tűnik fel a büntetőterületen belül. Még csak 26 éves, de már sok mérkőzést játszott magas szinten, ezért megalapozottan várjuk tőle, hogy rutinját felhasználva szabja meg a találkozó tempóját, ha kell, gyorsítsa fel a játékot, vagy éppen lassítsa azt. Két és fél éves szerződést kötöttünk vele, amit egy újabb évvel meg tudunk hosszabbítani” – árulta el az új igazolás kapcsán Horváth Csenger, a DVTK sportigazgatója.

Horváth elárulta, hogy már akkor figyelték Tiéhi játékát, amikor a középpályás Csehországban futballozott. A Slavia Praha színeiben BL-selejtezőn és a Konferencialiga csoportkörében is bizonyított. Innen igazolt az angol másodosztályban szereplő Wiganhez, majd klubrekordot jelentő összegért váltott a Rotherhamhez. Az idény végén a Rotherham kiesett a harmadosztályba, ezt követően valósulhatott meg az átigazolás.

„Nagyszerűek az első benyomásaim, meleg fogadtatásban részesültem Diósgyőrben. Alapvetően védekező középpályás vagyok, szeretem összegyűjteni a labdát, de megvan a technikai tudásom, a kreativitásom a támadásokhoz is, valójában a középpálya minden posztján jól érzem magam. Voltak más ajánlataim is Törökországból és Szlovéniából, de vonzott a kihívás, és ahányszor beszéltem a sportigazgatóval, mindig azt éreztette velem, hogy igazán szeretne leigazolni. Emellett az szólt még a DVTK mellett, amilyen stílusban a csapat játszik. Személyes célként nem szeretném meghatározni, hogy hány gólt lövök, esetleg hány gólpasszt adok. Inkább azt szeretném kívánni a csapatnak, és ezzel a céllal érkeztem, hogy európai kupaindulást érő helyet érjünk el, és ott a lehető legtovább jussunk. Bízom benne, hogy a klub tovább fejlődik, és a következő két és fél évben ezt meg is tudjuk csinálni” – árulta el Tiéhi.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Kállai Kevin (Mezőkövesd), Christ Tiéhi (elefántcsontparti, Rotherham – Anglia)

Kölcsönbe érkezők: Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Farkas Dániel (szerb-magyar, Mezőkövesd), Herbák Máté (szabadon igazolható), Argirisz Kampecisz (görög, Karmiotissza – Ciprus), Doru Popadiuc (román, szabadon igazolható), Mohammed Rarszalla (marokkói, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Valentino Adedokun (ír, Brentford – Anglia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Francisco Feuillassier (argentin, a DVTK II-höz került), Uros Drezgics (szerb, a DVTK II-höz került)