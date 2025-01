Berki Marcell az NB III-ból lett a KTE alapembere

MOZGALMAS ŐSZ VAN MÖGÖTTE, ez tagadhatatlan. A székesfehérvári születésű, 2018 és 2023 között a Red Bull Salzburg akadémiáján pallérozódó Berki Marcell a Fehérvár FC-nél kezdte az idényt, ám az első hat fordulóban összesen csak 12 percet futballozott, szeptemberben pedig Kecskemétre igazolt. Nem volt könnyű neki, mert a KTE ­rossz sorozatba került, egymás után szenvedte el a vereségeket, márpedig ilyen helyzetben az edzők inkább a tapasztalt labdarúgókra próbálnak támaszkodni. Első kecskeméti meccsét az NB III-as csapatban játszotta, aztán az MTK Budapest (1–3) ellen már az élvonalban is pályára léphetett, ettől függetlenül nem úgy tűnt, hogy az őszt alapemberként fejezheti be. Márpedig így történt! Igaz, a Szabó Istvánt váltó Gera Zoltán is csereként számolt vele eleinte, az ETO FC Győr (2–1) elleni idegenbeli találkozón azonban már a kezdő tizenegybe nevezte, és ugyanez volt a helyzet a DVTK (0–0) és az Újpest (1–1) ellen is.

„A felkészülés során Fehérváron elszakadt a bokaszalagom, a visszatérésem után pedig úgy éreztem, váltásra van szükségem – árulta el lapunknak Berki Marcell. – Örültem a KTE érdeklődésének, tudtam, tiszta lappal indulhatok, szerettem volna megmutatni, hogy jó játékos vagyok. Nehéz időszak volt, hiszen új helyre kerültem, be kellett illeszkedni, ráadásul olyan szériában voltunk, amikor nem könnyű új embert beépíteni. Kevés játéklehetőség esetén jönnek a negatív gondolatok, de megtanultam kezelni az ilyen helyzetet, csak azzal szabad foglalkozni, amin változtatni tudunk. Az edzőváltást követően rengeteg figyelmet, segítséget kaptam Gera Zoltántól és segítőjétől, Csizmadia Csabától, elmondhatatlanul boldog voltam, amikor kiderült, az ETO ellen kezdőként is megkapom a lehetőséget. Két nappal a bajnoki előtt volt egy taktikai gyakorlás, s a felállás azt sugallta, kezdhetek, de igazából csak akkor fogtam fel, hogy végre megkapom az esélyt, amikor Győrbe értünk. A visszajelzések alapján sikerült is élnem vele.”

Egy héttel az ETO elleni győztes találkozót megelőzően a KTE 2–2-es döntetlent játszott Debrecenben (kilences bajnoki vereségsorozatot lezárva…), Berki Marcell akkor még csak a hajrában állt be, hogy aztán Győrben már kezdőként segítse gólpasszal győzelemhez együttesét. Mivel a KTE az utolsó két őszi fordulóban is veretlen maradt, a húszéves labdarúgó pedig egyszer 82, aztán pedig 90 percet tölthetett a pályán, talán nem járunk messze az igazságtól, amikor azt mondjuk, nem bánta volna, ha nincs téli szünet a bajnokságban.

„Mindent megtettem, hogy éljek a kapott eséllyel, és azt sem tagadom, nagyon megtetszett a jobb oldali futó szerepköre – folytatta Berki Marcell. – Sokat vagyok játékban, oda tudok érni az ellenfél kapuja elé, bár azzal is tisztában vagyok, van még min csiszolni, gondolok itt elsősorban a védekezésre. Olyan formába lendültem a szezon végére, hogy nem bántam volna, ha nincs leállás a bajnokságban, de ezt is úgy fogom fel, hogy itt a felkészülés, még jobbá válhatok. Túl vagyunk a különböző felméréseken, szombaton már a labda is előkerült, valamennyien azért dolgozunk, hogy a KTE a nyártól is NB I-es legyen. Az utóbbi négy meccsünk egyértelműen javuló tendenciát mutatott, remélhetőleg ez megmarad és a szerencse is mellénk áll. Bízom benne, hogy elérjük célunkat, és a bennmaradásból sok játékperccel veszem ki a részem.”