Válogatott labdarúgóval erősített a Kecskemét – hivatalos

Michael López után újabb játékossal erősített a Kecskeméti TE, a montenegrói válogatott Driton Camaj érkezik, miután Kisvárdán lejár december végén a szerződése.

A klub bemutatója megemlíti, hogy Driton Camaj 1997. március 7-én született Podgoricában, pályafutását is helyben kezdte el. Egy rövid horvátországi kitérő után, hazájában az FK Decsics, majd újra a Podgorica játékosa volt. Futballozott ezután a Lovcsen és a Danilovgrad színeiben is, Montenegróban 116 mérkőzésen 12 gólig jutott a támadószekció szinte minden pontján bevethető játékos. 2020 augusztusában lett a Kisvárda futballistája, a klubbal NB I-es ezüstérmes lett, illetve megmutathatta magát a nemzetközi porondon is. A korosztályos válogatottakat végigjárta, végül 2022-ben meghívták a montenegrói A-válogatottba. Hazáját eddig 21 alkalommal képviselhette címeres mezben, két gólt és négy gólpasszt is jegyezve.

Driton Camaj szerződése december 31-én jár le Kisvárdán, így a játékos szabadon igazolható futballistaként csatlakozik januárban a Kecskeméthez. A szabolcsiak színeiben összesen 147 tétmérkőzésen lépett pályára, 29 gólig és 21 gólpasszig jutott.

„Nagyon sok jót hallottam a klubról korábbi csapattársaimtól, akik játszottak már itt. Izgatott vagyok és várom már, hogy elkezdhessem a közös munkát ebben a kitűnő közösségben. Megtisztelő lesz, hogy egy olyan edzővel dolgozhatok, mint Gera Zoltán, aki legenda a magyar labdarúgásban. Azért jöttem, hogy segítsek, szeretnék magamból mindent kiadni az edzéseken és a meccseken. Nem egyszerű a szituációnk, de hiszek benne, hogy ezen közösen a szurkolóinkkal tudunk változtatni tavasszal, és megőrizzük a helyünket az NB I-ben” – mondta Driton Camaj a Kecskemét hivatalos honlapján.