Bartosz Grzelak: Nekünk a Fradi elleni a nagybetűs meccs

Fotó: Török Attila Bartosz Grzelak vezetőedző két olyan labdarúgót is csatasorba állíthat, aki az augusztus 17-i derbin még nem volt az Újpest FC tagja: Fiola Attilát és Horváth Krisztofert. A szakember lapunknak elárulta, mindketten sokat jelentenek csapatának: „Fiola Attila rendkívül tapasztalt labdarúgó, nálunk és a válogatottban egyaránt kitűnően teljesít, büszke vagyok rá. Természetesen ő az egyik játékos, akire nagyon számíthatunk az olyan meccseken, mint amilyen a derbi. Horváth Krisztoferről is tudható, milyen jó meccsei voltak ebben a bajnokságban, a képességei rendkívüliek – esetében úgy gondolom, nagyon közel van ahhoz, hogy Újpesten is áttörjön és megmutassa, mire képes valójában.” A Ferencvárosnál Matheus Saldanha és Stefan Gartenmann is az első derbijén szerepelhet, mert bár utóbbi a nyári összecsapáson a keretben volt, nem lépett pályára a Groupama Arénában 1−0-s hazai győzelmet hozó mérkőzésen.