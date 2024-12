A BL-győztes középpályás a helyszínen nézte meg a Ferencváros–ZTE bajnokit – videó

Az M4 Sport közvetítésében látható volt, hogy Naby Keita is a helyszínen tekinti meg a Ferencváros–ZTE bajnokit.

A guineai középpályást a Sky Sport boronálta össze pénteken a Ferencvárossal, a 29 éves labdarúgó korábban játszott a Lipcsében és a Liverpoolban is, utóbbi csapattal Bajnokok Ligáját nyert. Keita 2023 nyarán visszatért Németországba, de a Werder Bremennél elvétve kapott lehetőséget, és az északnémet klub szívesen kölcsönadná.

Több német oldal is arról írt, hogy Keita Budapesten tartózkodik (ezt az m4sport.hu videója is megerősítette), ahol orvosi vizsgálaton vesz részt. Csakhogy, ha közel is állnának a klubok a megegyezéshez, a 29 éves futballista esetében az orvosi vizsgálat nemcsak kötelező formaságot, hanem konkrét buktatót is jelenthet, ugyanis március óta nem játszott tétmeccsen a klubjában (de az előző idényben összesen is csak öt meccsen szerepelt a német élvonalban), és ősszel a guineai válogatottban sem szerepelt, így erősen kérdéses, milyen fizikai állapotban van éppen.