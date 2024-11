Két kapus is hosszabbított a Ferencvárossal

A klubhonlap bemutatója szerint Varga Ádám 1999. február 12-én született Budapesten. Az SP becenévre hallgató, 191 centiméter magas kapus ötéves korában került a Ferencvárosi Torna Club utánpótlásába, 2015-ben kötötte meg első profi szerződését a klubbal.

A 2024–2025-ös idényben eddig egy Magyar Kupa-mérkőzésen, a Tiszafüred elleni találkozón (2–1-es győzelem) szerepelt. A 2023–2024-es kiírásban négy OTP Bank Liga-találkozón, közte az Újpest elleni 3–0-s győzelem alkalmával védte a Ferencváros kapuját, emellett 6 MK-meccsen és egy Konferencialiga-selejtezőn is pályára lépett.

A 25 éves kapus korábban kölcsönben védett Soroksáron (2019 és 2022 között), illetve Kecskeméten, a 2022–2023-as szezonban. Az FTC-vel kétszer (2018–2019 és 2023–2024) nyert magyar bajnoki címet.

Radnóti Dániel István 2006. október 1-jén született. Kecskeméten ismerkedett meg a futball alapjaival, és egészen 2021-ig erősítette a klub korosztályos együtteseit.

2021 augusztusában igazolt a Ferencvároshoz. Első idényében, az U16-os csapatban 22 mérkőzésen lépett pályára, de már ebben az idényben szerepelt az U19-es együttesben is, amelynek egy szezonnal később alapembere lett. A 18 éves kapus idén januárban került az FTC II csapatához, amelyben a most zajló idényben eddig kilenc mérkőzésen védett. Tagja az Európa-liga-keretnek is, a B-listára nevezett játékosok között szerepel.