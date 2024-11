Felkészülési mérkőzést játszik az FTC és a DAC a válogatott szünetben

Mint a dunaszerdahelyi klub honlapja fogalmaz, a hazaiak döntése értelmében az összecsapást nézők nélkül rendezik, és élő közvetítés sem lesz a találkozóról.

„Örülünk a lehetőségnek, hogy megmérkőzhetünk Magyarország jelenlegi legjobb csapatával. A Ferencváros több futballistája is a nemzeti együttesével van, de így is komoly minőséggel találkozunk. Vannak hiányzóink, néhány játékosunk kisebb terhelést kap a fizikailag nehéz időszakot követően, hogy megelőzzük az esetleges további sérüléseket. A klub filozófiájával összeegyeztetve az akadémia és a Somorja több labdarúgójának is lehetőséget adunk. Egy hónappal ezelőtt, a Győr elleni találkozón jó fényben tűntek fel, bízom benne, hogy a holnapi meccs is sokat ad nekik a jövőt illetően” – nyilatkozta Xisco Munoz, a DAC vezetőedzője klubja honlapjának.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Szerda

11.30: Ferencvárosi TC–DAC 1904 (szlovákiai)