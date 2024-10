Tóth Rajmund: Nem ijedtünk meg a Ferencvárostól

„Rettentő jó érzés volt pályára lépni a Ferencváros ellen, hiszen itthon telt ház fogadott minket. Tudtuk, hogy mennyire erős ellenféllel nézünk szembe, de nem ijedtünk meg, s tartottuk magunkat ahhoz, amit elterveztünk. Őszintén, én nyerni szerettem volna, de így is örülünk a döntetlennek, s szeretnénk továbbra is tartani ezt a formát a következő meccseken” – mondta Tóth Rajmund az NSO Tv-nek.

Az ETO FC Győr 20 éves, saját nevelésű középpályása videónkban részletesen is kitér az FTC elleni mérkőzés legfontosabb mozzanataira. Beszél arról, milyen hangulatban mentek a vezetés birtokában az öltözőben, és hogyan élte meg, amikor a játékvezető először tizenegyest adott az ellenfélnek, pirosat Eneo Bitrinek, majd a VAR segítségével ezeket az ítéleteket visszavonta. Arra is válaszol, ez a meccs volt-e a legnagyobb élménye az NB I-ben, s előretekint a soron következő találkozókra is.