Szárnyal a Napoli, Antonio Conte történelmet írhat

Senki sem számított ilyen erős Napolira ebben a Serie A-idényben. Az előző bajnokságban a címvédő, de már Luciano Spalletti vezetőedző nélkül a nápolyiak csupán a tizedik helyen értek célba, és bár ezen a nyáron Francesco Calzonát Antonio Conte váltotta a kispadon, a korábbi gólkirály Vic­tor Osimhen távozása és a megosztó Romelu Lukaku érkezése keveseket győzött meg arról, hogy ismét ütős csapat állhat össze a Vezúv lábánál.

És a rajtnál be is ragadtak a „kékek”: a Hellas Verona otthonában elszenvedett 3–0-s vereséggel indították a bajnokságot. Azóta viszont valósággal szárnyal a Conte-csapat, kilenc bajnokijából nyolcat megnyert, csupán a Juventus otthonában játszott döntetlent (0–0). És ezen a kilenc meccsen mindössze két gólt kapott. Legutóbb, a kedd esti hétközi mérkőzésen sem rezdült meg a hálója, pedig nagy idegenbeli rangadót játszott, s nyert meg 2–0-ra a Milan otthonában, a San Siróban Romelu Lukaku és Hvicsa Kvarachelia góljával. Tíz forduló után a nápolyiak vezetik a Serie A tabelláját, ráadásul ebben az idényben nem kell a nemzetközi porondon fáradozniuk, csak a hazai küzdelemsorozatra figyelhetnek, így nagy előnyt jelenthet az is, hogy a tavasszal – amikor az európai kupaszereplők már alighanem igencsak fáradtak lesznek – a rangadók közül a Milan és a Juventus ellenit is hazai pályán vívják.

Tíz forduló után még a legnagyobb csapatok sem szoktak a bajnoki címről nyíltan beszélni, már csak elővigyázatosságból sem, Nápolyban azonban nem tagadják, a negyedik arany megszerzése a cél.

„Nem bújunk el a scudetto jelentette felelősség elől – mondta Antonio Conte a DAZN-nek. – Ha reálisan nézzük, hihetetlen, amit tíz forduló alatt elértünk, a legőrültebb álmunkban sem számítottunk ilyen szereplésre. Tudom, hogy a nevem és a pályafutásom felelősséggel is jár, mert elértem már sok mindent, és tudom, hogy sokat várnak tőlem. Minden klub, amely elkezdi az idényt, tudja, mi a célja, mi is ismerjük a miénket: vissza akarunk jutni Európába. Ha a főbejáraton sikerül, az a legjobb, de azt is tudjuk, öt-hat klubnak is van ilyen ambíciója. Nem kertelünk, szeretnénk éltetni a Napoli-szurkolók álmait, de nem ragadhat minket magával a szenvedély, két lábbal a földön kell maradnunk. Örülök, hogy jól megy a csapatnak, de fel kell készülnünk arra is, hogy lehetnek kudarcok és hullámvölgyek is. Bajnok lettem a Juventusszal, a Chelsea-vel és az Interrel, a Tottenhammel is hihetetlenül jól teljesítettünk, a kilencedik helyen állt a csapat, amikor átvettem, és bejutottunk a Bajnokok Ligájába. Szenzációs lenne, ha a Napoli megnyerné a bajnoki címet, mert hároméves időszakot adtunk erre magunknak. Csodák történhetnek, felgyorsíthatjuk a folyamatot, de az úton akkor is végig kell menni.”

Ha Conte a Napolival is révbe ér, történelmet ír, az első edző lenne ugyanis, aki három különböző olasz csapatot is bajnoki címig vezet.

De nem csak ő bátorkodott szót ejteni a scudettóról, a játékosok közül Hvicsa Kvarachelia is csatlakozott.

„A csapat mentálisan erős, megérdemelten nyertünk. Mindannyian boldogok vagyunk – mondta Kvarachelia a DAZN-nek a milánói meccs után. – Ez a csapat tisztában van az erősségeivel. Így kell folytatnunk tovább a munkát, és hinni abban, hogy újra meg tudjuk csinálni azt, ami egyszer már sikerült.”

A kapus Alex Meret kicsit óvatosabb volt: „Tudjuk, hogy jól állunk, de ez még csak a kezdet, korai a scudettóról beszélni. Csak arra kell figyelnünk, hogy sorra nyerjük meg a meccseket.”

A nyáron egyébként sokáig úgy tűnt, Contét a Milan szerződteti Stefano Pioli helyére, de a vörös-feketék a szurkolók követelése ellenére végül Paulo Fonseca mellett döntöttek, ami az olasz újságírók szerint nagy hiba volt. A keddi meccs után a milánói kiadású La Gazzetta dello Sport ezzel a címmel jelent meg: „Milánó, láttad Contét?”

A rózsaszín lap cikkében az olvasható: „Micsoda lecke a San Siróban az edzőtől, akit a Milan-szurkolók szerettek volna!”