NB I: fociláz Győrben, 11 év után verné meg újra az ETO a Ferencvárost

Igen nagy várakozás előzi meg a Ferencváros vasárnapi győri vendégjátékát, annál is inkább, mert az újonc ETO öt forduló óta nem talált legyőzőre a labdarúgó NB I-ben. Valamennyi jegy elkelt a találkozóra, de így sem lehetnek többen nyolcezernél, mert engedélyek híján csak a nyugati lelátót nyitják meg a közönség előtt. A meccs tétje, hogy a hazaiaknak 11 év után sikerül-e megint megverniük a több fronton is harcoló FTC-t. Az első kört lezáró 11. fordulóból érdemes még kiemelni, hogy szombat este az MTK szakíthatja meg az Újpest hatmeccses veretlenségi szériáját, valamint azt is, hogy egymás ellen játszik a két vidéki fellegvár ősszel botladozó csapata, a legutóbbi négy bajnokiját egyaránt elveszítő Vidi és a Loki.

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 11. FORDULÓJA ELÉ SZOMBAT PUSKÁS AKADÉMIA FC–DIÓSGYŐRI VTK



♦ Huszonkét élvonalbeli összecsapásuk után a házigazda felcsútiak a sikeresebbek a párharcban: a mérleg ugyanis 9 Puskás Akadémia-diadal, 6 döntetlen, 7 diósgyőri győzelem. A gólok számát tekintve egálban vannak (27–27). ♦ Hornyák Zsolt együttese az előző bajnokságban veretlen maradt a DVTK-val szemben: először 1–0-ra nyert Miskolcon, majd kétszer ikszelt vele. A máig utolsó diósgyőri siker 2021 áprilisában, a borsodi vármegyeszékhelyen jött össze (2–1). ♦ A Diósgyőr csak egy bajnokit tudott megnyerni a Puskás Akadémia vendégeként – mindjárt az elsőt, még 2013-ban Székesfehérváron –, igaz, bő 60 percet emberelőnyben focizva. Amióta a Pancho Arénában játszanak, 7 mérkőzésen 5 felcsúti siker – az első 4 egygólos, a legutóbbi 2–0-s volt – , valamint egy 2–2-es, majd tavaly novemberben egy 0–0-s döntetlen született. A 2020. februári iksz arról maradt emlékezetes, hogy a PAFC a 92. percben, kapusa, Hegedüs Lajos fejesével (!) egyenlített. ♦ A Puskás Akadémia már idénybeli 7. győzelmét aratta Kecskeméten (3–0) és még sohasem állt ilyen jól, 21 ponttal az NB I-ben az első 9 lejátszott bajnokija után. ♦ Hat veretlenül megvívott bajnoki meccs után kapott ki legutóbb újra a DVTK, a sorozatot két fővárosi együttes elleni hazai 2–0-s vereség – előtte az FTC, utána az MTK elleni – foglalja keretbe. A Diósgyőr meccsein esett átlagban a legkevesebb gól (1.9), a 9 szerzett találatát tekintve a DVTK egyedül a hatgólos KTE-t előzi meg a mezőnyből. ♦ A PAFC – a DVSC-t Golla 89. percben szerzett góljával legyőzve – sorozatban a 8. otthoni sikerét aratta az NB I-ben (1–0), ezzel tovább javította élvonalbeli klubrekordját. Ebben a bajnokságban az FTC-vel együtt vendéglátóként 5 találkozó után még hibátlan és csak kevesebb lőtt góljával szorul a második helyre a hazai tabellán. ♦ Az előző 3 idegenbeli bajnokiján az egész mezőnyből a DVTK gyűjtötte be a legtöbb pontot, 7-et (2 győzelem, 1 döntetlen), ráadásul közben még gólt sem kapott. Legutóbb augusztus 3-án Székesfehérváron Katona Mátyás talált be neki a 94. percben.

FEHÉRVÁR FC–DEBRECENI VSC



♦ Ez lesz a 90. összecsapásuk a legfelső osztályban, az örökmérleg minimális különbséggel billen a piros-kékek javára, 36 Vidi-győzelem, 18 iksz, 35 Loki-siker. A gólkülönbségben viszont a debreceniek állnak jobban (114–120). ♦ Az előző 4 találkozójukból egy sem lett döntetlen, és csak egyet nyertek meg a fehérváriak, a debreceniek viszont hármat, legutóbb, május közepén odahaza Meldin Dreskovics góljával 1–0-ra. ♦ Negyvenöt olyan bajnokit rendeztek, amikor a Fehérvár volt a pályaválasztó, ezekből 27 hozott Vidi-győzelmet, a döntetlenek és a Loki-sikerek száma egyformán 9. A Sóstói Stadionban a legutóbbi 13 találkozójukból 11-et elvesztettek a debreceniek, tavaly februárban 1–1-re végeztek, 2015 óta az egyetlen győzelmüket 2022 februárjában, Szécsi Márk duplájával érték el (2–1), ráadásul hátrányból fordítva. Legutóbb, februárban Tobias Christensen büntetőből lőtt gólja döntött a házigazda Fehérvár javára (1–0). ♦ Közös a két csapatban, hogy az előző 4 bajnokijukon egyaránt kikaptak, ennek következtében a Vidi már csak 2 pontra van a kieső zónától, míg a Loki rosszabb gólkülönbségével a vonal alatti, 11. helyre csúszott vissza. A Fehérvárnak hasonló rossz sorozata legutóbb 2022 januárja és márciusa között volt, akkor 7 mérkőzést vesztett el zsinórban úgy, hogy közben a kispadon Szabics Imrét Michael Boris váltotta. ♦ A Loki legutóbb 2019 augusztusa és októbere között bukott el egymás után négy bajnokit, de akkor mindegyiket csak egy találatnyi különbséggel. Olyan ötgólos hazai vereségre, mint szombaton a Paks ellen, mostanáig utoljára 2019 novemberében, az FTC ellen volt példa a piros-fehér klub életében (1–6). ♦ A DVSC máig legutóbb 2022 tavaszán, a 27. fordulótól a bajnokság zárásáig foglalta el a kiesést jelentő 11. helyet a tabellán. ♦ A Vidi az eddigi 9 pontjából 7-et otthon gyűjtött be, 2 győzelem és 1 iksz után az első őszi hazai vereségét legutóbb a Pakstól szenvedte el úgy, hogy Windecker József mindent eldöntő gólját a 96. percben lőtte be a kapujába (1–2). ♦ Bár a Debrecen eddig idegenben eredményesebb, mint otthon – a 4 pontjával szemben hazai pályán csak 3-at szerzett –, az előző 3 vendégfellépésén rendre pont nélkül maradt. Legutóbb egy 89. perces góllal kapott ki Felcsúton (0–1).

MTK BUDAPEST–ÚJPEST FC



♦ Az FTC–Újpest rivalizálás után ez a második leggyakoribb párosítás a magyar élvonalban. 1905 óta 226-szor csaptak össze, az örökmérleg enyhén a kék-fehérek felé billen: 88 MTK-siker, 54 döntetlen, 84 újpesti diadal. (Két találkozót a félbeszakadt 1956-os bajnokságban rendeztek, ezek 1:1-gyel, illetve 3:1-es Újpest-sikerrel zárultak). ♦ 2019 márciusa (0–0) óta nem ikszeltek, onnantól kezdve 7-szer győztek a kék-fehérek és csak 2-szer a IV. kerületiek. Az előző bajnokságban mind a háromszor az MTK bizonyult jobbnak (2–0, 3–0 és 2–1). Legutóbb, áprilisban Újpesten a csereként beállva duplázó Marin Jurina a 97. percben fejelte be a Hungária körútiak győztes gólját. ♦ Az MTK pályaválasztásával 110 találkozón vannak túl, és mindkét gárda hajszálra ugyanannyi győzelmet aratott, 43-at, míg a döntetlenek száma 24. A gólkülönbség 187–169 a kék-fehérek javára. Az előző 2 mérkőzésük egyaránt hazai győzelmet hozott az Új Hidegkuti-stadionban: 2021 decemberében mindkét csapat begyűjtött egy-egy piros lapot, majd ugyancsak egy 97. percben értékesített tizenegyessel 2–1-re, idén februárban pedig három góllal nyertek Varju Benedekék. ♦ Hullámzóan teljesített eddig az MTK: 3 győzelemmel nyitott, ezt sorozatban 3 vereség követte, majd újra 3 bajnokit nyert meg egymás után. Horváth Dávid együttese holtversenyben a harmadik legtöbb gólt szerezte, 15-öt, és a negyedik legkevesebbet kapta, 9-et, vagyis meccsenként átlagban kereken egyet. ♦ Már 6 forduló óta nem győzték le az Újpestet – 4 győzelemmel és 2 döntetlennel ez a leghosszabb veretlenségi széria most az NB I-ben. Ráadásul a Nyíregyháza ellen sorozatban negyedszer sem kaptak gólt a lila-fehérek, így a góltalansági szériájuk már – a hosszabbítások nélkül – 420 játékperce tart. ♦ A kék-fehérek mindössze 3-szor játszottak ősszel a saját stadionjukban – ez a mezőnyben a legkevesebb. A Szpari és a KTE ellen úgy nyertek, hogy meg sem álltak 3 találatig, az FTC-től hármat beszedve kaptak ki (1–3). ♦ Az újpestiek házon kívül eddig 50 százalékosan teljesítettek: a felcsúti, majd az Üllői úti egygólos vereségüket, 2 kétgólos siker követte, előbb a KTE (3–1), majd a ZTE otthonában (2–0).

VASÁRNAP NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Kereken 20-szor mérték össze erejüket az élvonalban és jelentős a vendég zalaiak fölénye, hiszen az örökmérleg 3 Szpari-siker, 9 döntetlen, 8 ZTE-diadal. ♦ A második 10 találkozójukból mindössze egyet tudott megnyerni a Nyíregyháza: 2007 októberében 2–1-re verte az egerszegi csapatot. A Szpari 5 bajnoki óta képtelen legyőzni a ZTE-t, sőt, az utóbbi 3 alkalommal mindig kikapott tőle az NB I-ben, 2009-ben 0–2 és 0–4, 2010-ben 3–4 volt az eredmény. ♦ 2013 és 2019 között nyolc összecsapásuk volt a másodosztályban és a párharc ebben a periódusában teljesen kiegyenlített a mérlegük: mindkét csapat 3-szor győzött, 2-szer ikszeltek. A máig utolsó tétmeccsükön 2019 februárjában hazai pályán 2–1-re nyert a Zalaegerszeg. ♦ Nyíregyházán eddig éppen 10-szer találkoztak az élvonalban, és a mérkőzéseik több mint a fele, 6 döntetlent hozott, négyszer 1–1-et. A Szpari 3-szor tudott győzni, az egyetlen zalai siker éppen a legutóbbi szabolcsi NB I-es mérkőzésükön, 2009 novemberében, többek között a lett Artjoms Rudnevs triplájával jött össze (0–4), igaz, akkor a hazaiak egy teljes félidőt emberhátrányban játszottak. ♦ A Szpari két biztató győzelem után az előző két fordulóban kikapott, ráadásul az utóbbi találkozókon be sem talált. A teljes ősz folyamán továbbra is Tímár Krisztián együttese kapta az élvonalban a legtöbb gólt, 19-et, de most már egálban a Fehérvárral. ♦ A ZTE legutóbb vezetésről maradt alul odahaza az újonc ETO-val szemben (1–2), így sorozatban harmadszor kapott ki. Az egerszegi csapat a Loki nagy különbségű vereségének köszönhetően a 11-ik helyről mégis előrelépett a már éppen bennmaradást jelentő tizedikre. A kék-fehérek az egyetlenek a mezőnyben, akik eddig minden bajnokijukon kaptak gólt. ♦ A Nyíregyháza a pontjai 70 százalékát pályaválasztóként zsebelte be, 10-ből 7-et. Az új stadionjában viszont már nem veretlen, mert legutóbb 2–0-ra kikapott a DVTK-tól. ♦ A Zalaegerszeg idegenben még nem tudott nyerni (1 iksz, 3 vereség), egyedül Fehérvárról tért haza egy ponttal, bár ez könnyen 3 is lehetett volna, mert Kovács Patrik góljával csak a 94. percben egyenlítettek a piros-kékek.

PAKSI FC–KECSKEMÉTI TE

♦ Pontosan 20-szor mérkőztek meg az NB I-ben, a tolnaiak eddig erős fölényben vannak, az örökmérleg ugyanis 9 paksi diadalt, 7 döntetlent és 4 KTE-sikert mutat. ♦ Amióta a KTE visszajutott az első osztályba, csak egyszer, 2022 szeptemberében tudta legyőzni a Paksot (3–1), a legutóbbi 5 találkozójuk felváltva döntetlent, illetve egygólos tolnai sikert hozott. Az előző bajnokságban 1–1, 1–0 0–0 volt az eredménysor az atomvárosiak szemszögéből, legutóbb Haraszti Zsolt piros lapja miatt a paksiak már a 6. perctől emberhátrányban játszottak. ♦ A Pakson rendezett 9 mérkőzésükből 5 hozott hazai győzelmet, 2 döntetlen és 2 KTE-siker mellett. A vendég lila-fehérek 2013 májusában (0–1) és 2014 októberében (2–3) tudták elvinni a három pontot az atomvárosból, ahol legutóbb Windecker József találatával 1–0-s hazai siker született. ♦ Ez a találkozó az ellentétek összecsapása lesz, hiszen az előző 5 forduló alapján az NB I legjobb formában lévő csapata, a Paks (12 pont) és a legrosszabbul szereplő együttese, a KTE (0) csatázik egymással. ♦ Megszakítás nélkül a harmadik bajnoki diadalát aratta a Paks Debrecenben, ahonnan 5–0-s győzelemmel távozott. Ezzel a tolnai lett az első csapat ebben az idényben, amely egy mérkőzés alatt ötször is betalált az aktuális ellenfelének. ♦ Sorozatban hatodszor kapott ki a bajnokságban a KTE, legutóbb – már Gera Zoltán irányításával – otthon 3–0-ra a Puskás Akadémiától. Ezzel beállította a klub leghosszabb élvonalbeli vereségsorozatát, mert előzőleg csak egyszer, 2014 májusa és augusztusa között, Bekő Balázs edzősége során volt példa arra, hogy a kecskeméti klub zsinórban 6 bajnokit veszítsen el. ♦ A Paks otthon 4 meccs után is még hibátlan, pedig közben a címvédő FTC és a legutóbb harmadik Puskás Akadémia is vendégeskedett már nála – és mind a ketten vesztesen távoztak tőle. ♦ A KTE éppen ellentétes úton jár: látogatóként 4 fellépés után sincs még pontja, így utolsó a vendégtabellán. Legutóbb még május 10-én Újpesten tudott győzni (3–0).

ETO FC GYŐR–FERENCVÁROSI TC ♦ Az ETO FC Győr kedden bejelentette, minden jegyet eladtak a Ferencváros elleni mérkőzésre, de így sem lehetnek többen nyolcezernél, mert engedélyek híján csak a nyugati lelátót nyitják meg a közönség előtt. ♦ A Tempó, Fradi! portál kimutatása szerint kereken 150 tétmérkőzést vívott eddig a két zöld-fehér gárda, beleértve az NB I-ben, a Magyar Kupában, a Ligakupában, valamint a Bajnokok Tornája keretében (1975-ben és 1976-ban) megrendezett találkozókat. Az örökmérleg jelentős ferencvárosi fölényt mutat: 43-szor nyertek a győriek, 36 döntetlen és 71 FTC-siker mellett. ♦ Ez lesz a két csapat 134. élvonalbeli találkozója, az örökmérleg nyelve erősen az FTC felé billen: 36 győri sikert, 33 döntetlent és 64 fővárosi győzelmet jelez. A Ferencváros az előző négy bajnokin nem kapott ki az ETO-tól, 1 döntetlen mellett 3-szor nyert, legutóbb 2015 márciusában 3–0-ra a Groupama Arénában. ♦ Az ETO pályaválasztása mellett teljesen kiegyenlített az NB I-es párharcuk: mindkét csapat 24-szer győzött, 18-szor ikszeltek. A gólkülönbség 105–102 a győriek javára. ♦ A Rába partján mostanáig 2006 áprilisában ikszeltek utoljára, utána zsinórban négy ETO-győzelem következett, majd a legutóbbi 2 alkalom egygólos ferencvárosi sikert hozott: 2013 augusztusában 1–2, egy évre rá 0–1 volt az eredmény. A győrieknek legutóbb több mint 11 évvel ezelőtt, 2013. május 12-én, Völgyi Dániel tizenegyesből lőtt góljával sikerült megverniük az FTC-t (1–0). Akkor azzal a győzelemmel a 27. fordulóban bebiztosította bajnoki címét a Győr, amely 30 év után lett újra, és máig utoljára aranyérmes az NB I-ben. ♦ Tétmérkőzésen legutóbb 2022 áprilisában, a Mol Magyar Kupa elődöntőjében csaptak össze és az NB II-es győri gárda 4–1-re kikapott a fővárosi zöld-fehérektől. Azon a meccsen a mai Fradiból csak Dibusz Dénes és Kristoffer Zachariassen játszott, utóbbi jegyezte csapata második találatát. Zachariassen (jobbra) az egyetlen olyan légiós az FTC keretében, aki két és fél évvel ezelőtt játszott a győri Magyar Kupa-meccsen (Fotó: Árvai Károly) ♦ Az újonc ETO ősszel először a múlt heti fordulóban, Zalaegerszegen tudott fordítani (2–1). Első idegenbeli győzelmét aratta, és így már 5 forduló óta veretlen (3 diadal, 2 iksz) – ezzel övé a második leghosszabb aktív veretlenségi sorozat az NB I-ben. ♦ A Ferencváros két egymást követő elbukott tétmeccset követően javított: előbb a Fehérvárt verte meg 2–0-ra bajnokin, majd csütörtökön a francia Nice ellen az Európa-liga alapszakaszában is megszerezte az első győzelmét (1–0). ♦ A győriek hazai pályán közepesen szerepeltek (2 győzelem, 2 vereség), feltűnő viszont, hogy eddig minden otthoni bajnokijukon kaptak gólt. ♦ Az FTC őszi idegenbeli bajnoki mérlege 2 diadal és 1 fiaskó, legutóbb Pakson vesztette el őszi bajnoki veretlenségét (1–3).

A 11. FORDULÓ PROGRAMJA Október 26., szombat

14.45: Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK, Pancho Aréna. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zierkelbach Péter

17.15: Fehérvár FC–Debreceni VSC, Sóstói Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás

20.45: MTK Budapest–Újpest FC, Új Hidegkuti Nándor Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Antal Péter Október 27., vasárnap

13.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

15.15: Paksi FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

17.45: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

1. Ferencvárosi TC 8 7 – 1 15– 5 +10 21 2. Puskás Akadémia 9 7 – 2 16– 8 +8 21 3. Paksi FC 9 6 1 2 20–12 +8 19 4. MTK Budapest 9 6 – 3 15– 9 +6 18 5. Újpest FC 10 5 2 3 15– 7 +8 17 6. Diósgyőri VTK 10 4 3 3 9–10 –1 15 7. ETO FC Győr 9 3 2 4 10–12 –2 11 8. Nyíregyháza Spartacus 10 3 1 6 13–19 –6 10 9. Fehérvár FC 10 2 3 5 11–19 –8 9 10. Zalaegerszegi TE 9 2 1 6 10–15 –5 7 11. Debreceni VSC 9 2 1 6 11–18 –7 7 12. Kecskeméti TE 10 1 2 7 6–17 –11 5 AZ ÁLLÁS