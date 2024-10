A 400. élvonalbeli mérkőzését játssza a Szpari, a Zalaegerszeg lesz a vendége

JELENTŐS MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRKEZETT a nyíregyházi labdarúgás: vasárnap a Szpari 400. NB I-es mérkőzése következik, a csapat a ZTE ellen jubilál, egyben a kétszázadik hazai fellépése előtt áll a legjobbak mezőnyében. A statisztika úgy helyes, ha megjegyezzük, ez lesz a 400. meccs, amelyet vagy lejátszott a Spartacus az NB I-ben, vagy pedig nyoma van a táblázatokban. Ennek legfőbb oka az 1990-es évek végének kusza viszonyai, amikor csapatok szűntek meg menet közben, így lejátszott meccs eredményét is törölték (1999-ben a Szegeden elszenvedett 2–1-es vereségét), vagy játék nélkül jutottak pontokhoz a csapatok (mint a nyíregyháziak ugyancsak 1999 őszén a Siófok távolmaradásakor vagy 2008 tavaszán a Sopron visszalépésekor).

A nyíregyháziak NYVSSC néven 1980. augusztus 9-én a Magyar Népköztársasági Kupa címvédője, a Diósgyőri VTK elleni 2–0-s győzelemmel mutatkoztak be, ez a 14. idényük a legjobbak között, most először szerepelnek a 12 csapatos mezőnyben. A legjobb szereplésük az újoncként 1980−1981-ben elért hetedik helyezés volt, egyvégtében négy év (1980−1984) volt a leghosszabb idő, amit az élvonalban töltöttek. Az eddigi 399 mérkőzés mérlege: 103 győzelem, 119 döntetlen és 177 vereség, 419–588-as gólkülönbség, 389 megszerzett pont (volt idő, amikor két pont járt a győzelemért). A legtöbb mérkőzést (129) Szatke Zoltán játszotta, a legtöbb gólt Kiss Miklós (19) szerezte, vezetőedzőként Őze Tibor (81 meccs) irányította a legtöbbször a csapatot. A jubileum érdekessége, hogy éppen a mérkőzés napján tölti be 72. életévét Kozma József, aki a Szpari első NB I-es gólját szerezte.

És akkor vissza a mába! Örömteli eseményt jelentett a ZTE elleni mérkőzésre hangolódó csapatnál, hogy újra edzhetett a korábban műtéten áteső egyszeres válogatott támadó, Géresi Krisztián, valamint Farkas Bendegúz is. Rossz hír viszont a nyírségieknek, hogy a legutóbbi, újpesti mérkőzésen kulcscsonttörést szenvedő cseh Jaroslav Navrátil az őszi szezonra kidőlt a sorból. Ő három gólnál tart, a négy találatával az őszi szezon eddigi legeredményesebb játékosa, Kovácsréti Márk pedig máris szerződést hosszabbított, a ballábas támadó 2027-ig érvényes megállapodást írt alá.

„Örülök, hogy annál a klubnál folytathatom, amely akkor szavazott nekem bizalmat, amikor nehezebb periódusban voltam. Ezt folyamatosan igyekszem meghálálni. A sikeres előző évad után ismét maradandót akarunk alkotni, immár az első osztályban, amihez a szurkolók is hozzájárulhatnak, akik hétről hétre fantasztikus hangulatot varázsolnak az új stadionunkban. Remélem, sok győzelmet ünnepelhetünk együtt” – mondta Kovácsréti Márk, aki kisvárdai, MTK-, valamint nyíregyházi színekben 83 NB I-es meccsen nyolc gólt szerzett, Nyíregyházán összesen 56 bajnokin 11 gólig jutott az OTP Bank Ligában és a Merkantil Bank Ligában.