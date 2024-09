Laros Duarte: Óriási lenne klubtörténeti bajnoki címet ünnepelni

– Előző csapatával, a Groningennel visszajutott a holland első osztályba, mégsem maradt, inkább Magyarországra, a Puskás Akadémiához igazolt. Miért szerződött Európa hatodik legerősebb bajnokságából a huszonharmadikba?

– Egész életemben Hollandiában futballoztam, 27 évesen pedig elérkezettnek láttam az időt arra, hogy kipróbáljam magam külföldön – mondta a Nemzeti Sportnak Laros Duarte, a PAFC nyáron szerződtetett zöld-foki-szigeteki válogatott középpályása. – Marasztaltak, de nem akartam Groningenben maradni, három esztendő után, a feljutás ellenére úgy éreztem, ideje továbbállnom és új kihívást kerestem. Voltak megkereséseim és ajánlataim más országokból, ám a Puskás Akadémiáé tetszett a legjobban.

– Mi győzte meg?

– Természetesen nem akartam a teljes ismeretlenbe fejest ugrani, ezért megcsörgettem két honfitársamat. Két korábbi felcsúti játékos, Yoëll van Nieff és Luciano Slagveer mesélt a csapatról, mindketten megerősítették: jó helyről keresnek. Nézegettem videókat és képeket a klub létesítményeiről, amelyek elképesztőknek tűntek, amikor pedig élőben megláttam a komplexumot, leesett az állam. Meglepett, milyen magas színvonalú a klubnál az infrastruktúra, őszintén szólva nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz minden. Tökéletes körülmények fogadtak a fejlődéshez, úgy érzem, ebben a környezetben kiteljesedhetek. Utóbb megerősítést nyert, hogy az együttes magas színvonalon teljesít. Mindenki láthatta, milyen játékkal rukkolt ki a csapat a Fiorentina elleni Konferencialiga-rájátszásban. A visszavágót a nézőtérről figyeltem, s mondhatom, felvettük a versenyt a Serie A-csapattal, sőt olyan sok helyzetet dolgoztunk ki, hogy ki merem jelenteni, sokkal jobban játszottunk, megérdemeltük volna a főtáblára kerülést – remélem, legközelebb sikerrel járunk.

– Ön szerint mit tud hozzátenni új csapata játékához?

– Sokat dolgozunk azon a szakmai stáb tagjaival, hogy mihamarabb beilleszkedjek a játékrendszerbe. A folyamatot elősegíti, hogy mindenki nyitott a klubnál, jól érzem magam, csak a futballra kell összpontosítanom. Edzőimnek időnként fejtörést okoz, melyik poszton szerepeltessenek, mert sokoldalú a játékom. Szeretek cselezni, előrefelé cipelni a labdát, kivenni a részemet a támadásból, de védekezésben is megvannak az erényeim. Technikás labdarúgónak tartom magam, aki a rágyorsításban fontos szereplő, ez pedig értékes lehet olyan csapatnál, amelyik az átmenetekre épít. A tizenhatoson kívülről is bátran próbálkozom lövéssel, a távolság nem akadály. A szabad-, illetve szögletrúgásaimra is lehet támaszkodni, Hollandiában sok gólt szereztünk belőlük. Bízom benne, hogy meg tudom mutatni a PAFC-ban is a képességeimet, azon vagyok, hogy mihamarabb elkapjam a fonalat.

– Három évre kötelezte el magát a felcsútiakhoz: milyen célokkal írt alá?

– Elsősorban az hajt, hogy jó teljesítményt nyújtsak, segítsem a csapatot. Bízom benne, hogy felvesszük a versenyt a Ferencvárossal, óriási lenne, ha részese lennék a klubtörténet első bajnoki címének, és ismét kijutnánk a nemzetközi kupaporondra – az eddigiek alapján kiélezett küzdelem várható az első hely megszerzéséért. A zöld-foki-szigeteki válogatottal is szeretnék sikeres lenni, az ország fennállásának első világbajnoki részvételére hajtunk. Ütőképes a csapatunk, selejtezős csoportellenfeleinket elnézve lehet esélyünk kijutni a tornára. Bízom benne, hogy a Puskás Akadémia játékosaként ott lehetek Amerikában a 2026-os vb-n.

– Ha már hazája válogatottját említette: két esztendővel fiatalabb testvérével, Deroyjal küzdenek a történelmi kijutásért.

– Noha Rotterdamban nőttünk fel, s mindketten végigjártuk a korosztályos holland válogatottakat, felnőttként a Zöld-foki-szigeteket képviseljük. Erős a kötelék közöttünk, olyanok vagyunk, mint a legjobb barátok, ráadásul ugyanaz a posztunk, ő is belső középpályás. Hozzám hasonlóan Deroy is ezen a nyáron szerződött el pályafutása során először Hollandiából, a bolgár bajnok Ludogorecet választotta. Amikor a PSV második csapatában, a Ferencvárosnál dolgozó Pascal Jansen keze alatt futballoztam, ellenfélként csaptunk össze, majd a Sparta Rotterdamban egymás oldalán küzdöttünk, ahogyan a válogatottban is. Elképesztő érzés, amikor a testvéremmel együtt játszunk, csodálatos élmény vele futballozni, főleg címeres mezben.

A középpályás remek ajánlólevele: az előző évad legszebb gólját szerezte A PAFC utolsó nyári szerzeményének piaci értékét a Transfermarkt 900 ezer euróra becsüli, ezzel ő Jonathan Levi (1.2 millió), Nagy Zsolt (1) és Patrizio Stronati (1) mögött a klub negyedik legtöbbre taksált futballistája. A korábban a Sparta Rotterdamban, a PSV II-ben és a Groningenben megforduló jobblábas játékosnak 111 mérkőzésen tíz gólja és tizenegy gólpassza van a holland másodosztályban, az élvonalban pedig 89 találkozón öt gól és hat gólpassz a mérlege. A nagy gólok szerzőjének tartják, a holland másodosztályban ő szerezte az előző évad legszebb találatát. Az xfbAnalitycs adatelemző szoftvere szerint a 2023–2024-es idényben profilja alapján jellemzően előretolt irányítót, forgató, illetve labdaszerző középpályást játszott a Groningenben. Posztján a másodosztály egyik legjobbja volt, helyzetkialakítások, beadások, cselezések, megelőző szerelések, labdaszerzések, labdavezetés, lövésmennyiség tekintetében az élmezőnyhöz tartozott, miként támadóharmadbeli jelenléte, lövésmennyisége és a labdabirtoklásban való részvétele is kiemelte. Az adatokból kitűnik, elsősorban a légi párharcokban kellene fejlődnie, védekező fejpárbajainak mindössze 26.9 százalékát nyerte meg az előző évadban 180 centiméteres magassága ellenére.

