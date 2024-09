Kovács Dávid: Leánykérés most nem lesz a Fradi ellen

Megható jelenettel zárult a Ferencváros legutóbbi budafoki kupamérkőzése. A zöld-fehérek hét éve 4–2-re győztek a Promontor utcában, s vasárnap délután ismét a budafokiak otthonában kell kiharcolniuk a továbbjutást. A 2017-es összecsapás örökké emlékezetes marad Kovács Dávidnak, és nem csak azért, mert gólt lőtt a legnépszerűbb magyar csapat kapujába. A hazaiak csatára a lefújást követően a pálya közepén kérte meg párja kezét.

„A napokban többször is eszembe jutott az a mérkőzés – mondta lapunknak a BMTE 33 esztendős játékosa. – Miután véget ért, a pályán maradtam, előre meg volt beszélve, hogy csapattársam, Huszty Dániel bekíséri a páromat, és amikor letérdelek elé, az eredményjelzőn a következő szöveg jelenik meg: tíz év alatt annyi kérdést tettünk fel egymásnak, kivéve egyet, Maki, hozzám jössz feleségül? Szerencsére igent mondott, azóta boldog házasságban élünk, egy kétéves kisgyermek szülei vagyunk.”

A futballista vörös rózsával a kezében álldogált a pályán, a megható pillanatnak a televízió előtt ülő drukkerek is szemtanúi lehetettek, mert a közvetítés még javában tartott. Most is izgatottan készül a Ferencváros elleni összecsapásra, ám nevetve mondta, ezúttal nem készül a hét évvel ezelőttihez hasonló meglepetéssel.

Így kérte meg párja kezét a hét évvel ezelőtti, FTC elleni Magyar Kupa-mérkőzés után a budafoki Kovács Dávid (Fotó: Török Attila)

A budafokiak az elmúlt években bizonyították, időnként veszélyesek a náluk jóval erősebb riválisokra, a hét évvel ezelőtti kupasorozatban még az NB III-ban szerepeltek, a fehérváriakat mégis elbúcsúztatták az MK-ból, a Ferencváros csak azt követően parancsolt megálljt nekik. Most másodosztályú együttesként várják a párharcot.

„Hetek óta erre a csatára koncentrálunk – folytatta Kovács Dávid. – Az elmúlt időszakban edzőtáborba is elutaztunk, Mezőkövesden készültünk az előttünk álló kihívásokra, a munkára rátettünk egy lapáttal, hogy bírjuk a terhelést. Jó erőben, kellő magabiztossággal várjuk a vasárnapi találkozót, noha tudjuk, egyértelműen a Ferencváros a párharc esélyese. Mindenesetre sokat beszélgettünk róla az öltözőben, hogy igenis van esélyünk az újabb meglepetésre, többször bizonyítottuk már, képesek vagyunk rá. Ha csak egy százalék sanszunk is van, azt is szeretnénk megragadni.”

Érdekes helyzetben van a budafoki öltözőben a támadó, hiszen Dajka László vezetőedző távozása után Nikházi Márk vette át a csapat irányítását, aki mindössze két évvel idősebb nála.

„Ebből nem csinálunk gondot – mondta a játékos. – Mind a ketten jól kezeljük ezt a szituációt, mindig tiszteltem az edzőimet, most is így van. Márk rendkívül ambiciózus edző, jól látja a labdarúgást, tetszik a mentalitása, a hozzáállása. A Ferencvárost is feltérképezte, meglepetés biztosan nem ér bennünket.”

Vasárnap telt ház várja a csapatokat. A ferencvárosi drukkerek hatszáz jegyet kaptak, pillanatok alatt elkapkodták, Budafokon pedig napok óta megy a harc a belépőjegyekért. A keret játékosait is rengetegen bombázták kérdésekkel az elmúlt napokban, tudnak-e jegyet szerezni nekik, de a XXII. kerületi stadion befogadóképessége limitált, jó esetben kétezren férnek be a létesítménybe.

A rendőrség felhívja a szurkolók figyelmét, hogy miután a környéken több utca le lesz zárva, idejében induljanak el otthonról. A beléptetés is több időt vesz igénybe, hiszen minden drukkert átvizsgálnak, nehogy pirotechnikai eszközt próbáljanak a lelátóra csempészni.

MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Vasárnapi mérkőzések

15.00: BKV Előre (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB II)

15.00: Csornai SE (megyei I.)–Gödöllői SK (megyei I.)

15.30: Budafoki MTE (NB II)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

17.00: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Kecskeméti TE

18.30: Szombathelyi MÁV Haladás VSE (NB III)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)