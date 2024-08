Marquinhos még nem merte elmondani fiának, hogy Moszkvába igazolt

– Jó ideje húzódott az ügye, hol közelebb, hol távolabb állt a két klub a megegyezéstől, végül szombaton a Ferencváros és a Szpartak Moszkva is bejelentette a klubváltását. Milyen érzések kavarognak most önben?

– Ahogy néhány nappal ezelőtt mondtam, az életben vannak nehéz döntések, hát ez különösen az volt – felelte lapunknak adott interjújában a 24 éves brazil Marquinhos, aki a bolgár Botev Plovdivtól 2022 februárjában érkezett a Ferencvároshoz. – Sosem tagadtam, mennyire fontos számomra a Ferencváros, mit jelent számomra ez a klub. De most mennem kellett…

– Visszautasíthatatlan ajánlatot kapott?

– Olyan lehetőség volt ez számomra, amit alaposan fontolóra kellett vennem. Akadt néhány álmatlan éjszakám, hiszen nem csak én, a családom is megszerette a Ferencvárost, Budapestet. A kisfiam a magyar fővárosban született, kis túlzással születése óta minden hazai Fradi-meccsen kint volt, kívülről fújja a Fradi-indulót, az összes szurkolói nótát, a zöld-fehér mezét pedig mindig élére hajtva teszi be a fiókjába.

– A családja még Budapesten van? Vagy ők is utaztak önnel Moszkvába?

– Ők egyelőre Brazíliában vannak, onnan már egyenesen ide, Moszkvába jönnek utánam. A kisfiamnak még el sem mertem mondani, hogy mostantól nem a Fradiban futballozom.

– Ezt komolyan mondja?!

– Komolyan. Nem tudtam, telefonban hogyan magyarázzam el neki, hogy költözünk… Még nincs hároméves, nehezen értené meg, miért tettem.

– A pénzért, nemde?!

– Nézze. Számomra a családom a legfontosabb! A szüleim úgy neveltek, a szeretteinknél nincsen fontosabb az életben. Márpedig ezt a neveltetést nem csak szavakkal szívhattam magamba, a szüleim a lehetőségeikhez képest mindent megadtak nekünk gyerekkorunkban. Én is szeretném a lehető legjobb életet biztosítani a családomnak. Szerintem minden családfő, édesapa így van ezzel. És ehhez most az kellett, hogy elhagyjam a Ferencvárost.

– Járt már a Szpartak edzőközpontjában?

– Túl vagyok az első edzésemen, az első tapasztalatok alapján mondhatom, az orosz fővárosban is remek körülmények közé kerültem. Miután aláírtam a szerződésemet, találkoztam a csapattal, bemutattak új csapattársaimnak, az alkalmazottaknak, és körbe vezettek a klubnál. De szakmailag is komoly kihívás vár rám, a Szpartak Moszkva nagy klub, az egyik, ha nem a legnépszerűbb Oroszországban. De Európában sem kell bemutatni, ha az orosz futballról beszélnek, akkor elsőként a Zenitet és a Szpartak Moszkvát említik.

– A Ferencvárosban nem is olyan régen Dejan Sztankovics volt az edzője, akivel Moszkvában ismét együtt dolgozhat. Hogyan fogadta a szerb tréner?

– Széles mosollyal. De többet nem szeretnék mondani, itt ül mellettem a menedzserem, és már így is két perce integet, hogy ne mondjak többet… De azt kérem még mindenképpen írja le, a Ferencvárosnak továbbra is helye lesz a szívemben, figyelem a csapat eredményeit, és ígérem, egyszer visszatérek!