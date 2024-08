Cristian Ramírez: Tudjuk, mi a dolgunk!

Belényesi Csaba jó játékára az Üllői úton is szükség lesz (Fotó: Kovács Péter)

Fel kell kötnie a gatyát a Kecskemétnek, Szabó István együttese a Ferencváros vendége lesz szombat este – a lila-fehérek a két csapat utóbbi három, Groupama Arénában rendezett mérkőzésén kétszer szenvedtek vereséget (2–0, 1–0) s egyszer értek el döntetlent (1–1).

„A legnagyobb kihívás, hogy csakúgy, mint az első fordulóban a Fehérvár ellen, nullára hozzuk le a meccset az Üllői úton is – mondta lapunknak Belényesi Csaba, a kecskemétiek harmincéves védője. – Ha ez sikerül, akkor legrosszabb esetben is elhozunk egy pontot. Tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, de úgy lépünk pályára, hogy megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a mérkőzésből. Egyértelmű, a Ferencváros sokkal komplexebben játszik a nyáron érkező Pascal Jansen vezetőedző irányításával, mint az előző idényben. Az elmúlt évek egyik legerősebb kerete állt össze, tudatosabban, hatékonyabban futballoznak a zöld-fehérek, minden posztra két hasonló képességű labdarúgó áll a szakmai stáb rendelkezésére. Elég, ha annyit mondok, hogy olyan kitűnő játékosok, mint például Gruber Zsombor és Katona Bálint is csak csereként álltak be a legutóbbi összecsapáson. Korábban is bizonyítottuk, képesek vagyunk stabil játékra, ha ez sikerül, bizakodhatunk szombaton is. A Vidi ellen látszott, hogy a támadójátékunk még akadozik, bízunk benne, a jövőben javítunk rajta.”

Kétségtelen, a múlt heti bajnokin (0–0) a KTE támadójátéka haloványnak tűnt, de ez benne volt a pakliban: az előző idényben is meghatározó szerepet játszó Horváth Krisztofer távozott a nyáron, így „magával vitte” az évadban szerzett 11 gólját és hét gólpasszát is. Ráadásul a felkészülés alatt kiesett a sorból Banó-Szabó Bence, aki bár a tavalyi combműtétje után tavasszal kezdte magát utolérni, súlyos térdsérülést szenvedett, így hónapokig nem léphet pályára. Ezeket a játékosokat valahogyan pótolni kell, Tóth Ákos sportigazgató a minap el is mondta, terveznek még erősítést. A fehérváriak ellen Belényesi Csaba is megsérült, összefejelt az ellenfél védőjével, Spandler Csabával, utóbbi húzta a rövidebbet, agyrázkódás miatt le is kellett cserélni.

„Szerencsére én jobban jártam, igaz, egy pingponglabda nagyságú púp nőtt a homlokomra, amelyet bekötöttek, és másnapra el is tűnt – árulta el a KTE védője. – Írtam Csabinak, hogy mi a helyzet vele, egy csapatban játszottunk a felcsúti utánpótlásban, jó viszonyban vagyunk, megbeszéltük a peches jelenetet. Kicsit fáj még a fejem, de egyáltalán nem vészes, játszani akarok a Fradi ellen!” (CS. A.)