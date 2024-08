Az FTC szerződést hosszabbított Zachariassennel – hivatalos

A Ferencváros a klub hivatalos oldalán jelentette be, hogy augusztus elsején szerződést hosszabbított a norvég Kristoffer Zachariassennel.

A norvég labdarúgó szülővárosában a Nest-Sotra FK-ban kezdett játszani, majd megfordult a Sotra SK-ban is. 2017-ben igazolt a Sarpsborg 08 együtteséhez, amelytől 2020-ban vásárolta meg a Rosenborg. Az FTC innen vásárolta meg 2021 júliusában.

Zachariassen hamar alapember lett a Ferencvárosnál, az ott töltött három éve alatt 135 mérkőzésen lépett pályára. Ezeken 34 találatot és 18 gólpasszt jegyzett. Zachariassen három magyar bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert, emellett kétszer az Európa Ligában, egyszer pedig az Ekl-csoportkörében szerepelt.

A norvég játékos a mostani idényt is remekül kezdte, hiszen a BL-selejtező második fordulójában hazai pályán és idegenben is bevette a walesi The New Saints kapuját.

„Kristoffer amióta megérkezett a Ferencvároshoz, nagyon fontos tagja a csapatunknak. Nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. A mentalitása példamutató mindenki számára. Ezen felül pedig a pályán mutatott teljesítményével kiemelten fontos szereplője volt az elmúlt évek sikereinek. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő években is meghatározó tagja lesz a csapatnak, és az intenzitásával, az energiájával, valamint a gólerősségével sokat tud még a Ferencvárosnak adni. Örülönk, hogy a családjával együtt nagyon jól érzi magát a Fradiban, illetve Budapesten, és a következő években is együtt tudunk küzdeni a Ferencváros sikeres szerepléséért” – értékelte az új átigazolást Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója.