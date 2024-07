Bedi Bence nem gondolkodott sokat a Vidi ajánlatán

Több mint tíz év után távozott Zalaegerszegről és a Fehérvár FC-hez szerződött Bedi Bence. A ZTE FC saját nevelésű középpályása végigjárta az utánpótlás-csapatokat, majd felkerült a felnőttekhez, 141 élvonalbeli mérkőzésen szerepelve hét gólt szerzett. Az NB II-es bajnoki címet és Magyar Kupát nyert a kék-fehérekkel, szerződése lejártával pedig Székesfehérvárra igazolt.

„Furcsa még ez a szituáció, mivel más csapatban még nem játszottam a Zalaegerszegen kívül – mondta lapunknak a 27 éves játékos. – Nyilván kell még idő, amíg megszokom az új helyemet, de izgatottan várom a rám vár kihívásokat. Az első benyomások kifejezetten pozitívak, nagyszerű helyre kerültem. Új játékosként a szlovéniai edzőtábor jó alkalom arra, hogy minél jobban megismerkedjünk a társakkal és a szakmai stábbal. Ellenfélként már mindenkivel találkoztam a pályán, sőt Nikola Szerafimov és Huszti András csapattársam volt Zalaegerszegen.”

A Fehérvár hétfőtől tíz napig Szlovéniában edzőtáborozik, három felkészülési mérkőzést játszik, július 11-én 17.30-tól a bolgár Hebar, július 13-án 11.30-tól a szlovén NK Dekani, július 17-én 15 órától a török Göztepe ellen. Korábban arról lehetett hallani, hogy légiósként folytatja pályafutását Bedi Bence, de amint befutott a Fehérvár FC ajánlata, nem sokat gondolkodott.

„Jó lehetőségnek tűnt, látszik, remek munka folyik a klubnál, az előző idényben jól szerepelt, közel volt a dobogóhoz, ráadásul a nemzetközi kupaporondon is érdekelve van. Utóbbi kifejezetten fontos volt számomra, mert tavaly a Zalaegerszeggel ott voltunk a Konferencialigában, ami hatalmas élményt jelentett, várom már, hogy ismét nemzetközi mérkőzéseken lépjek pályára. Remélem, továbbjutunk az azeri Sumqayit ellen.”

A párharc első meccsét július 25-én rendezik Azerbajdzsánban, a visszavágót pedig 31-én a Sóstói Stadionban. Bedi Bence arról is beszélt, melyik posztot számíthat rá a Pető Tamás vezette új szakmai stáb.

„Várhatóan a középpályán, mert az edzéseken és az Ajka elleni felkészülési mérkőzésen is ebben a pozícióban játszottam. Korábban is elmondtam már a Nemzeti Sportnak, habár megoldom a balhátvéd posztot is, a középpályán szeretek igazán játszani. Azért dolgozom keményen, hogy stabil és hasznos tagja legyek a Vidinek, a legjobb formámban akarom segíteni a csapatot.”