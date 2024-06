Ügynöke megerősítette, Lucas útja a DVSC-hez és Karcagra vezethet

Április végén a Nemzeti Sport számolt be róla, hogy kilenc év után távozik Kisvárdáról a 34 éves, brazil-magyar kettős állampolgárságú középpályás, Lucas, akitől azóta el is búcsúzott az NB I-ből kiesett klub. A játékos egyik menedzsere, Radványi Dávid most a folytatásról beszélt a Nemzeti Sportnak

Lucasról április végén a Fehérvár elleni bajnokit megelőzően írtuk meg, hogy kilenc év után távozik Kisvárdáról, most pedig úgy tűnik, a profi futballnak is félig meddig búcsút int. „Meg tudom erősíteni azokat a sajtóhíreket, melyek szerint Lucas szeretne edzőként, az utánpótlásban dolgozni, és erre a jelek szerint korábbi klubjánál, a DVSC-nél lesz is lehetősége. Emellett az NB III-as Karcagban futballozhat. Ugyan teljesen még nem zárult le az ügye, de most ez a forgatókönyv tűnik a legvalószínűbbnek” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a középpályást képviselő ügynökség részéről Radványi Dávid.