Erwin Koeman szerint Pascal Jansen jó választás

Ismét van edzője a Ferencvárosnak, Pascal Jansen lett a befutó, ő veszi át a Szpartak Moszkvának egy hónapja aláíró Dejan Sztankovics helyét.

Az elmúlt hetekben több név is felvetődött lehetséges utódként, a Liverpoollal Bajnokok Ligája-győztes Rafael Benítezé, valamint Robbie Keane-é, a korábbi ragyogó ír csatáré, aki legutóbb az izraeli Maccabi Tel-Avivnál dolgozott, továbbá két norvég edző, Erling Moe és Ronny Deila is szerepelt a jelöltek között. Nos, csütörtök délután a Ferencváros bejelentette: az 51 esztendős holland Pascal Jansen az új vezetőedző. Rá vár a feladat, hogy hazai porondon a csúcson tartsa a Ferencvárost, a nemzetközin pedig ismét európai kupa csoportkörébe vezesse. Érdekesség, hogy Londonban született, holland édesapja zenészként, angol édesanyja énekesnőként dolgozott. A holland-angol kettős állampolgárságú szakember a hollandiai Zaandamban nőtt fel, ott is kezdett el futballozni, s mielőtt az AZ vezetőedzője lett, a PSV akadémiáját vezette.

Hajnal Tamás sportigazgató nem unatkozott az elmúlt hetekben, ahogyan fogalmazott, rendkívül intenzív időszakon vannak túl.

Fotó: Árvai Károly

„Már az utolsó bajnoki mérkőzésünk előtt elkezdődött az edzőkeresés – mondta lapunknak Hajnal Tamás. – Számos jelölttel felvettük a kapcsolatot, sok személyes egyeztetésen vagyunk túl. Pascal Jansennek jó néhány megkeresése volt, örülünk, hogy végül bennünket választott, és sikerült megegyeznünk vele. Évtizedek óta a labdarúgásban dolgozik, a holland futballban szocializálódott, az alapoktól építette fel magát. A találkozók alkalmával a kiegyensúlyozottságával, magabiztosságával, intelligenciájával, a labdarúgásról alkotott elképzelésével, vezetői képességével győzött meg bennünket. Mindemellett jó kommunikátor, jól használja az angol nyelvet, ezzel biztosan nem lesz problémája az öltözőben.”

Pascal Jansen pályaedzőt és erőnléti edzőt hoz magával. Hollandiában rendkívül nyugodt embernek tartják. Erwin Koeman, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya Eindhovenből ismeri őt, megkértük, jellemezze honfitársát és kollégáját.

Fotó: Imago-Images

„Nyugodt, kiegyensúlyozott figura, a magánéletben is jó kisugárzása van – mondta lapunknak Erwin Koeman, aki ezekben a napokban Németországban van, hiszen testvérével, Ronald Koemannal a holland válogatottat irányítja. – Nagyszerű edző, kifejezetten jó munkát végzett az AZ-nél, több mérkőzésüket láttam, a szervezettség volt az egyik legfőbb erényük. Jól látja a mérkőzéseket, átlátja a taktikai variációkat, remekül kezeli a játékosait, mindenkivel megfelelő kapcsolatot alakított ki. Nemzetközi szinten is sikeres lehet vele a Ferencváros, jó választás volt a magyar bajnok élére.”

Pascal Jansen 2020 decembere és 2024 januárja között 162 mérkőzésen irányította az alkmaari csapatot, ahonnan egy hullámvölgyet követően januárban távozott. Játékos-pályafutása már utánpótláskorúként megtört térdsérülése miatt, és igen fiatalon elkezdett edzősködni. Több mint húsz éve van a pályán – 1993-ban már a Haarlem utánpótlástrénereként dolgozott, majd Ázsiában próbált szerencsét, két idényen keresztül az Al-Dzsazíra és az Al-Vahda edzői stábjának tagja volt. Ezt követően visszatért Hollandiába, ahol a Vitesse és a Sparta Rotterdam akadémiáján is dolgozott.

Kerkez Milos és Pascal Jansen az AZ-nél (Fotó: Getty Images)

A 2022–2023-as idényben a magyar válogatott Kerkez Milost is alkalmazó AZ együttesével bejutott az Európa-konferencialiga elődöntőjébe, ezt az eredményt alighanem a Ferencvárosnál is elfogadnák tőle. Az új vezetőedző pénteken már a Népligetben találkozik a csapattal, a játékosok orvosi vizsgálatokkal, különböző tesztekkel kezdik a felkészülést. Nagy könnyebbség lesz az újonnan felálló szakmai stábnak, hogy a Fradi csupán a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében kapcsolódik be a versenybe, amivel két hetet nyer – ami sokat érhet a felkészülés idején. A zöld-fehérek júniusban ausztriai edzőtáborba utaznak, ahol nemcsak az edzéseken lesz a hangsúly, hanem leg­alább ilyen fontos lesz, hogy a játékosok és az edzői stáb összeszokjon, a futballisták elsajátítsák Pascal Jansen játékrendszerét.